鏡電視董事長上任11天又換人 NCC：將調查釐清事實

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）鏡電視新董事長李永豐上任短短11天，今晚突然宣布請辭，震撼各界。NCC發言人翁柏宗表示，鏡電視先前已送進有關高層人事的營運計畫變更案，會去了解是否撤回或變更申請，NCC也將調查釐清事實。

國家通訊傳播委員會（NCC）今年1月19日許可鏡電視新聞台申設案，鏡電視2月9日開始網路試播，不過鏡電視董事會3月4日宣布更換董事長、總經理，由紙風車劇團創辦人李永豐取代前董事長陳建平，成為新任董事長，前民視副總經理蔡滄波則出任總經理，取得執照不到2個月就換人，引發外界關注。

沒想到鏡電視高層人事風波還未劃下句點，高層人士的變更案3月9日下午送至NCC，都還沒排案審查，今天李永豐就在董事會中提出辭呈並已獲准，董事會今天也改選新任董事長，改由導演楊雅喆出任。

對於變更案「未審就變卦」，翁柏宗表示，針對3月9日送進的案件，NCC已經請鏡電視補件，包含當次董事會議程、簽到簿及會議紀錄等，尚未獲鏡電視回應，如今又接到人事變更的新進度，NCC將聯繫鏡電視，了解這份營運計畫變更究竟是要撤回申請，還是變更申請。

翁柏宗強調，就NCC立場，第一階段要先掌握狀況，因此會盡快了解鏡電視是要撤回申請還是變更申請，第二階段就是調查及釐清事實。

至於鏡電視高層異動頻頻，是否影響後續營運，NCC態度仍與主委陳耀祥昨天於立法院備詢時的回答一致；翁柏宗表示，還是回歸事情發展是否影響鏡電視先前承諾，將關注兩件事，能否5月中順利開台，並在開台前資本額從新台幣13.5億元增資到20億元。（編輯：潘羿菁）1110315