李永豐上任11天請辭鏡電視董事長：事與願違 非常遺憾

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）鏡電視高層人事案風波不斷，新董事長李永豐上任11天就宣布請辭，並發聲明表示，原想以數十年從事文化藝術經驗協助，卻被誤導成政治事件，盼辭去職位促使鏡電視籌設順利。

國家通訊傳播委員會（NCC）在今年1月19日許可鏡電視新聞台申設案，鏡電視在2月9日開始試播，3月4日董事會宣布更換董事長、總經理，由紙風車劇團創辦人李永豐取代原董事長陳建平，成為新任董事長，前民視副總經理蔡滄波則出任鏡電視總經理。

不過關於鏡電視董事長的申請變更公文，3月9日下午才剛送到NCC，沒想到今天在鏡電視的董事會中，李永豐就已提出辭呈並已獲准。

李永豐稍早發出3點聲明，他表示，同意出任董事長是希望以數十年來從事文化藝術及公益活動的經驗、專業及豐沛的熱情，希望成就重視文化藝術且國際多元的鏡電視。

李永豐表示，只是理想雖然高遠，但事與願違，非常遺憾的，他接任董事長後一連串紛擾，甚至被誤導為政治事件，不堪其擾，實非一位藝術專業工作者所樂見或可承受。

李永豐強調，為使鏡電視籌設順利不受阻礙，盡早發揮媒體社會公器的積極效能，他宣布辭去董事長職位，冀望能有更適合人選繼續帶領鏡電視，無懼謗讟，奮勇前進。（編輯：張雅淨）1110315