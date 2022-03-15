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李永豐上任11天請辭 楊雅喆接任鏡電視董事長

2022/3/15 21:15（3/15 21:48 更新）
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鏡電視15日董事會中進行董事長改選，改由導演楊雅喆出任。（中央社檔案照片）
鏡電視15日董事會中進行董事長改選，改由導演楊雅喆出任。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉冠吟台北15日電）鏡電視高層人事再異動，新董事長李永豐上任11天，由於外界質疑聲浪不斷，李永豐今天在董事會中自行請辭，鏡電視已證實由導演楊雅喆接任董事長。

鏡電視發布新聞稿表示，在今天舉行的董事會中，決議在近日內召開股東會以及進行增資，以達成國家通訊傳播委員會（NCC）審照附款中的要求，同時也進行董事長改選，董事長改由導演楊雅喆出任。

鏡電視指出，董事會今天也聽取新任總經理蔡滄波的工作報告，蔡滄波向董事們表示，將全力推動上架工作，確保在今年5月正式開播。

鏡電視表示，在今天董事會結束前，主持會議的董事長李永豐向董監事們表示，他原盼望以自己的經驗和專長，帶領鏡電視走向優質內容為導向的經營方針，未料11天來，反對他出任董事長的勢力對他不斷施壓，甚至已影響他以一生心力經營的劇團事業，讓他不得不辭去董事長一職。董事會在了解李永豐的處境後，改選由楊雅喆出任董事長。

鏡電視指出，董監事會今天也決議，將在近日內舉行股東會，強化經營團隊，以順利達成增資和開播的目標。

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楊雅喆稍早回覆中央社記者：「因為今日董事會才決定，等過幾日個人工作調整完備再跟媒體朋友說明，謝謝。」

NCC在今年1月19日許可鏡電視新聞台申設案，鏡電視在2月9日開始試播，3月4日董事會宣布更換董事長、總經理，由紙風車劇團創辦人李永豐取代原董事長陳建平，成為新任董事長，前民視副總經理蔡滄波則出任鏡電視總經理，沒想到新任董事長上任11天就宣布請辭。（編輯：張雅淨）1110315

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