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NCC4/268

鏡電視獲NCC許可申設 近10年首家取得新聞台執照[影]

2022/1/19 14:42（1/19 18:07 更新）
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歷時2年多審查，國家通訊傳播委員會（NCC）19日附款通過鏡電視新聞台申請案，鏡電視也是近10年來第一個新申設過關的新聞台。中央社記者徐肇昌攝　111年1月19日
歷時2年多審查，國家通訊傳播委員會（NCC）19日附款通過鏡電視新聞台申請案，鏡電視也是近10年來第一個新申設過關的新聞台。中央社記者徐肇昌攝　111年1月19日
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（中央社記者蘇思云台北19日電）歷時2年多審查，NCC今天附附款通過鏡電視新聞台申請案，鏡電視也是近10年來第一個新申設過關的新聞台。

NCC今天歷時4小時多的討論，許可鏡電視新聞台申設案，並提出12項負擔、14項附款保留廢止許可權與16項行政指導，鏡電視預計在3至6個月上架。

NCC內容處處長黃文哲表示，申設案主要從三方向審查，包括申請案對商業環境有無幫助、公司跟過去負責人與鏡週刊關聯性如何、專業自主性能否維持。

黃文哲表示，NCC這次也提出14項附款作為保留廢止許可權，包括防範境外勢力干預，公司不能接受滲透來源（中資）直接、間接投資和委託資助經營新聞，跟中國大陸來往必須符合兩岸人民關係條例，此外，股東要給頻道足夠財務支持、遵守經營權跟所有權分離原則，過半數董事應由非股東的自然人擔任等。

黃文哲表示，鏡電視稱自己是「民間版的公共電視」，提出九大理念與六大特色，財務中如果有政府標案會忠實對外揭露，公司人力會在3個月內補足到450人，不能人力共用，同時保障員工薪資新台幣3萬2000元起跳，至少1個月年終獎金。

黃文哲指出，鏡電視承諾落實編輯室公約，國際新聞占每天新聞比例15%，每天新播1小時國際專題，並派駐歐洲、美國至少1組記者，鏡電視設置全職專任的外部公評人制度必須具體落實，若有需要公評人也要製播節目對外說明，成為跟外界溝通橋樑。

國家通訊傳播委員會（NCC）已多年沒發出新聞台執照，上一張發出的執照是2012年7月30日核准的UDN新聞台，因此鏡電視本次申設案備受外界關注。

精鏡傳媒在2019年底向NCC遞件申請鏡電視新聞台，鏡電視審查過程中多次補件，後來在2021年5月初重新送出新版營運計畫書，把原本董事長裴偉換成前大眾銀董事長陳建平，鏡電視則在2021年9月下旬通過外部諮詢會議。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1110119

影片來源：通傳會NCC
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