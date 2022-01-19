NCC准許鏡電視申設 防敵對勢力滲透首祭廢止權[影]

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（中央社記者蘇思云台北19日電）歷經2年多審查期，NCC今天核准鏡電視申設案，為睽違近10年再度有新加入的新聞台，不過NCC附帶高達14項廢止條款，一旦中資直接、間接投資或敵對勢力滲透，NCC將祭出廢止權，這也是頻道申設案首次提出。

精鏡傳媒在2019年底向國家通訊傳播委員會（NCC）遞件申請鏡電視新聞台，鏡電視過程中多次補件，後來在2021年5月初重新送出新版營運計畫書，把原本董事長裴偉換成前大眾銀董事長陳建平，鏡電視則在2021年9月下旬通過外部諮詢會議。

NCC今天歷時4小時多的討論，許可鏡電視新聞台申設案，並提出12項負擔、14項附款保留廢止許可權與16項行政指導，鏡電視預計在3至6個月上架。

NCC內容處處長黃文哲表示，申設案主要從三方向審查，包括申請案對商業環境有無幫助、公司跟過去負責人與鏡週刊關聯性如何、專業自主性能否維持。

黃文哲表示，NCC這次也提出14項附款作為保留廢止許可權，包括防範境外勢力干預，公司不能接受滲透來源（中資）直接、間接投資和委託資助經營新聞，跟中國大陸來往必須符合兩岸人民關係條例，此外，股東要給頻道足夠財務支持、遵守經營權跟所有權分離原則，過半數董事應由非股東的自然人擔任等。

黃文哲表示，鏡電視稱自己是「民間版的公共電視」，提出九大理念與六大特色，財務中如果有政府標案會忠實對外揭露，公司人力會在3個月內補足到450人，不能人力共用，同時保障員工薪資新台幣3萬2000元起跳，至少1個月年終獎金。

黃文哲指出，鏡電視承諾落實編輯室公約，國際新聞占每天新聞比例15%，每天新播1小時國際專題，並派駐歐洲、美國至少1組記者，鏡電視設置全職專任的外部公評人制度必須具體落實，若有需要公評人也要製播節目對外說明，成為跟外界溝通橋樑。

外界關注NCC委員對該案是否有不同意見，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，少數委員確實有不同意見，認為頻道定位、規劃跟既有新聞頻道有同質化狀況，難以補市場不足，下週確認會議記綠2週內將會刊登不同意見書。這將是本屆NCC委員中首次針對重大案件提出不同意見書。

NCC委員林麗雲、王維菁預計將針對本案提出不同意見書，論點主要有4點，包括申請人頻道定位不明確很難對電視產業有正面影響；申請人資金跟執行能力難以實現營運計畫；台灣新聞台密度高，但難以保證新聞觀點與內容主題的多元性與豐富性；申請人號稱股權分散，但是對實質控制人仍有疑慮。

NCC原先在意的財務規劃問題，NCC官員表示，鏡電視預計取得執照後，3個月內會完成增資到20億元，規劃3到6個月上架系統播出，公司預期第5年到第6年間損益兩平。

媒體詢問初期是否規劃在80幾頻道上架，官員表示，系統上架屬於頻道跟系統的商業談判，跟頻道申設案是兩件事。

NCC已多年沒發出新聞台執照，上一張發出的執照是2012年7月30日核准的UDN新聞台，因此讓鏡電視本次申設案備受外界關注。（編輯：潘羿菁）1110119