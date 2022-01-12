購物台與系統調處不成 NCC：可重送頻道異動申請

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（中央社記者蘇思云台北12日電）台數科旗下的美麗人生購物台跟台灣寬頻通訊（TBC），日前因費用爭議進行調處，NCC今天表示，雙方調處未成立，若後續仍協商不成，業者可以重送頻道異動申請案。

TBC對此表示，將會再次送出頻動異動申請案，對美麗人生購物台持續不付費用的情形，希望國家通訊傳播委員會（NCC）儘速許可下架。

TBC旗下5系統去年送出頻動異動申請案，申請於去年12月1日起下架原本位在88頻道的美麗人生購物台，NCC也審議許可通過，業者也在螢幕跑馬公告下架消息5天。

不過，NCC隨後突然在去年12月1日以臨時動議方式，撤銷頻道異動的行政處分，並要求系統恢復原本播送狀態。

NCC官員表示，台灣數位光訊（台數科）旗下鑫祺多媒體所屬的美麗人生購物台跟TBC後來因上架條件跟費用爭議申請調處，雙方11日的調處並未成立，但後續還是可持續協商，如果協商不成，系統業者需要重送頻道異動申請案。

外界質疑NCC碰到台數科決策就急轉彎，NCC副主委暨發言人翁柏宗日前解釋，委員會檢視文件後發現，先前鑫祺簽署頻道異動同意書的代表人，跟現在的代表人非同一人，認為文件效力有疑義，因此才做出撤銷處分。

根據NCC規定，有線電視系統業者如果有頻道要移動位置或是上、下架頻道，需要向NCC送出營運計畫變更，提出相關協商文件即可，並不以雙方合意為要件，申請案等NCC許可後，業者需要螢幕跑馬公告5天才能異動頻道。（編輯：康世人）1110112