鏡電視高層變更 陳耀祥：因股東對費用、人事有異見

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（中央社記者蘇思云台北14日電）NCC主委陳耀祥表示，鏡電視高層變更，初步了解因公司股東對申設過程中產生的費用與人事安排，有不同意見，後續會依法審理，同時密切注意鏡電視能否順利在5月中開台並增資到新台幣20億元。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席報告業務概況及當前立法計畫，並說明近期新聞頻道審查過程爭議。

鏡電視2月9日開始試播，3月4日董事會宣布更換董事長、總經理，由紙風車劇團創辦人李永豐擔任新任董事長，前民視副總經理蔡滄波出任總經理，取得執照不到2個月就換人，引發外界關注。國民黨立委洪孟楷、魯明哲、孔文吉，時代力量立委陳椒華、民進黨立委劉世芳關注鏡電視案後續處理過程。

陳耀祥表示，當初審查是用公司作主體，更換董監事屬於公司治理範圍，換人並不會影響行政處分。他坦言，當初在媒體報導看到鏡電視換高層「也蠻震驚」，第一時間就請NCC人員了解情形，最主要關心2個重點，包括能否如期在5月中從13.5億元增資到新台幣20億元以及能否5月中順利開台。

兩位NCC委員在2月8日曾對鏡電視申設案提出不同意見書，對鏡電視公司財務規劃以及公司實質控制人不明表達疑慮。陳耀祥表示，尊重2位委員提出不同意見，沒有投票，但是當初審查時大家都有表達意見，同意為5人，不同意是2人，對財務規劃要看執行可行性。

外界關注鏡電視審查中是否有大量解僱人員情形，陳耀祥表示，中間調查有發函鏡電視，主要是籌設過程中，鏡電視原本申請團隊是以鏡週刊為主，後來審查中要求雙方要各自獨立經營，才會有人員移回去情形，應沒有大量解僱情形。鏡電視外部公評人翁秀琪本週會先就新聞專業自主部分進行調查，希望盡快了解情形。

陳椒華認為NCC審查中收到檢舉後只有發函、沒有仔細調查，呼籲NCC應該要撤照。

陳耀祥表示，內容處初步調查了解，鏡電視在公司治理部分沒有政黨、政治、廣告商介入情形，是因為鏡電視申請過程中對於產生的費用、人事安排上，公司股東之間有不同意見，才會換高層，但遺憾的是公司治理問題，變成媒體動員、政治動員，才會被外界矚目。

至於是否有可能撤照，陳耀祥中間休息時受訪表示，不希望走到這一步，有新業者參與不容易，如果沒辦法履行規定跟附款內容，會綜合討論這議題，但目前也沒有過發照後，在頻道還沒經營就撤照的情形。

後續審查高層人事案會針對哪部分加強審查，陳耀祥表示，會了解有沒有獨立的經營團隊，審視董監事資格、不可以干涉新聞等行為。

立法院交通委員會今天也提出臨時提案，原要求監察院對新聞台申設案爭議，NCC官員涉及責任歸屬問題做立案調查，後來改為要求NCC發起行政調查，並在3月底把既有調查內容送到交通委員會。（編輯：張均懋）1110314