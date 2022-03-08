鏡電視前董事長遭批干涉新聞 陳建平特助再度澄清

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）鏡電視更換董事長爭議持續延燒，有媒體引用員工2點爆料指控鏡電視前董事長陳建平「干預新聞」，陳建平特助張寒青今天再度發出3點聲明回應，強調一切行為都無干涉新聞舉動。

鏡電視3月4日舉行董事會，並宣布更換董事長、總經理，由紙風車劇團創辦人李永豐擔任新任董事長，前民視副總經理蔡滄波出任總經理，原董事長陳建平則續任董事。

不過這起人事異動引發爭議，有媒體指涉陳建平遭解職是因為「干涉新聞」，並引述員工2點爆料指控，包含陳建平拖延簽署編輯室公約，以及結合業務出身、同天遭解職的前鏡電視總經理李玉佩，要求員工配合業務部工作，違反「編業分離」及「不得要求新聞部員工從事業外工作」的準則。

針對媒體報導指控，陳建平特助張寒青今天發出3點聲明。張寒青指出，編輯室公約要經過勞資會議通過，在今年2月22日經營管理委員會上，財務長已報告編輯室公約預計3月底完成，目前正和法務部討論中。

至於勞資會議代表補選的公文，張寒青表示，本來已在3月4日董事會當天下午要拿給陳建平簽核，再進行選舉，在3月底前完成勞資會議的代表改選，舉行勞資會議，通過後簽署。

第二點，關於「某投信的案子」，張寒青表示，業務部只是詢問因該公司拍攝的影片，不在鏡新聞的網站或新聞中播出，新聞部能否協助？

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張寒青說，在會前會時，目前兼任總經理的法務長黃俞豪也認為不涉及置入，為求慎重，業務部門上簽會法務和新聞部，請他們表示意見，但他們都簽章同意，沒有表示不同意見或想法，只有案子正式要進行時，新聞部卻遲遲不願回應，加上考量新聞部的人力以及該案作業時程，業務部就發包給外面的人執行。

最後，張寒青指出，新聞部向董事長作報告，是新聞部自己表示要向陳建平簡報，讓他了解新聞的狀況，有些需要公司支援的事情，新聞部也會當場向陳建平提出協助，陳建平都是聽取當週新聞部新聞重點，不干預新聞。（編輯：張雅淨）1110308