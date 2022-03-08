更多編輯台推薦新聞：
從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓
運動

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

鏡電視前董事長遭批干涉新聞 陳建平特助再度澄清

2022/3/8 19:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北8日電）鏡電視更換董事長爭議持續延燒，有媒體引用員工2點爆料指控鏡電視前董事長陳建平「干預新聞」，陳建平特助張寒青今天再度發出3點聲明回應，強調一切行為都無干涉新聞舉動。

鏡電視3月4日舉行董事會，並宣布更換董事長、總經理，由紙風車劇團創辦人李永豐擔任新任董事長，前民視副總經理蔡滄波出任總經理，原董事長陳建平則續任董事。

不過這起人事異動引發爭議，有媒體指涉陳建平遭解職是因為「干涉新聞」，並引述員工2點爆料指控，包含陳建平拖延簽署編輯室公約，以及結合業務出身、同天遭解職的前鏡電視總經理李玉佩，要求員工配合業務部工作，違反「編業分離」及「不得要求新聞部員工從事業外工作」的準則。

針對媒體報導指控，陳建平特助張寒青今天發出3點聲明。張寒青指出，編輯室公約要經過勞資會議通過，在今年2月22日經營管理委員會上，財務長已報告編輯室公約預計3月底完成，目前正和法務部討論中。

至於勞資會議代表補選的公文，張寒青表示，本來已在3月4日董事會當天下午要拿給陳建平簽核，再進行選舉，在3月底前完成勞資會議的代表改選，舉行勞資會議，通過後簽署。

第二點，關於「某投信的案子」，張寒青表示，業務部只是詢問因該公司拍攝的影片，不在鏡新聞的網站或新聞中播出，新聞部能否協助？

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張寒青說，在會前會時，目前兼任總經理的法務長黃俞豪也認為不涉及置入，為求慎重，業務部門上簽會法務和新聞部，請他們表示意見，但他們都簽章同意，沒有表示不同意見或想法，只有案子正式要進行時，新聞部卻遲遲不願回應，加上考量新聞部的人力以及該案作業時程，業務部就發包給外面的人執行。

最後，張寒青指出，新聞部向董事長作報告，是新聞部自己表示要向陳建平簡報，讓他了解新聞的狀況，有些需要公司支援的事情，新聞部也會當場向陳建平提出協助，陳建平都是聽取當週新聞部新聞重點，不干預新聞。（編輯：張雅淨）1110308

延伸閱讀
遭指干涉新聞解職 鏡電視前董事長：莫須有抹黑
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族