紙風車創辦人李永豐 出任鏡電視董事長

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）鏡電視今天舉行董事會，選出紙風車劇團創辦人李永豐擔任新任董事長，原董事長陳建平卸任，仍續任董事。紙風車文教基金會表示，李永豐去年9月已卸任基金會行政職，予以尊重。

李永豐為知名劇團紙風車創辦人，2020年出任鏡電視董事，2021年1月，曾率領鏡電視團隊，出席NCC委員會審照會議，協助鏡電視取得新聞台執照。

出任鏡電視董事長後，李永豐也承諾，將確保鏡電視內容中的各項特色不變，尤其是藝文及關懷弱勢的承諾，並將全力投入，完成開播任務。今天董事會也通過，由現任民視副總經理蔡滄波，出任鏡電視總經理，將於近日上任。

鏡電視原任董事長陳建平從去年5月上任迄今10個月，協助鏡電視取得執照，但因各項事業公務繁忙，卸下董事長一職。

紙風車文教基金會今天也發布聲明表示， 紙風車文教基金會為非營利公益組織，創辦人李永豐於110年9月已卸任本會行政管理職，「李永豐先生於其他單位擔任職務屬個人自由行為，本會予以尊重，但與本會業務無關」。（編輯：吳協昌）1110304