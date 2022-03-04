更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

紙風車創辦人李永豐 出任鏡電視董事長

2022/3/4 16:44（3/4 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鏡電視4日舉行董事會，選出紙風車劇團創辦人李永豐擔任新任董事長。（中央社檔案照片）
鏡電視4日舉行董事會，選出紙風車劇團創辦人李永豐擔任新任董事長。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北4日電）鏡電視今天舉行董事會，選出紙風車劇團創辦人李永豐擔任新任董事長，原董事長陳建平卸任，仍續任董事。紙風車文教基金會表示，李永豐去年9月已卸任基金會行政職，予以尊重。

李永豐為知名劇團紙風車創辦人，2020年出任鏡電視董事，2021年1月，曾率領鏡電視團隊，出席NCC委員會審照會議，協助鏡電視取得新聞台執照。

出任鏡電視董事長後，李永豐也承諾，將確保鏡電視內容中的各項特色不變，尤其是藝文及關懷弱勢的承諾，並將全力投入，完成開播任務。今天董事會也通過，由現任民視副總經理蔡滄波，出任鏡電視總經理，將於近日上任。

鏡電視原任董事長陳建平從去年5月上任迄今10個月，協助鏡電視取得執照，但因各項事業公務繁忙，卸下董事長一職。

紙風車文教基金會今天也發布聲明表示， 紙風車文教基金會為非營利公益組織，創辦人李永豐於110年9月已卸任本會行政管理職，「李永豐先生於其他單位擔任職務屬個人自由行為，本會予以尊重，但與本會業務無關」。（編輯：吳協昌）1110304

延伸閱讀
鏡電視獲NCC許可申設 近10年首家取得新聞台執照耗時2年多獲新聞台執照 鏡電視：全力以赴打造內容文化+／李永豐：X！你就是要把很○的東西弄出來啊
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族