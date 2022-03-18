更多編輯台推薦新聞：
華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透
娛樂

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透

阿諾揭父親曾效忠納粹罪惡過餘生 向俄軍民喊話：你們的政府在說謊
國際

阿諾揭父親曾效忠納粹罪惡過餘生 向俄軍民喊話：你們的政府在說謊

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵
產經

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
NCC
新聞專題
NCC2/298

凱擘旗下12系統申請共95萬戶移頻 將以華視遞補52台

2022/3/18 19:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北18日電）業內人士透露，台灣五大有線電視多系統集團（MSO）之一的凱擘旗下12系統今天遞件NCC，申請華視新聞資訊台遞補52頻道，影響戶數95.9萬戶。若NCC後續審查通過，華視新聞資訊台在52台市占率將增加到近6成。

華視新聞資訊台目前在有線電視52頻道的市占率為39.58%，收看戶數總計為187.6萬戶。

業內人士透露，凱擘旗下12家系統台今天趕在NCC下班前遞出移頻申請案，均是申請華視新聞資訊台遞補52頻道。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）資料，全台64系統中，目前有38系統以華視新聞資訊台遞補52台；另外，洄瀾、北都數位、台固等15系統則送件台視遞補，NCC去年5月審查後，至今尚未第2次排案審查；其餘還有11系統尚未送件，包括大豐與部分獨立系統等。

不過，凱擘雖然送件華視新聞資訊台，但被視為同一陣營的MSO台固則送件台視，後續是否撤件，或是要等台視審查案有決議後才會動作，還有待觀察。（編輯：潘羿菁）1110318

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀