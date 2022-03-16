公視片庫遺失數位資料 專案小組將釐清責任

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）針對公視片庫遺失數位資料責任釐清問題，今天成為立法院教育文化委員會重要焦點，文化部長李永得說，已請行政院資通安全處連同NCC與文化部共同組成專案小組了解，釐清責任。

立法院教育及文化委員會今天邀請文化部長李永得進行專案報告並備詢，立委萬美玲表示，教育部先前將學生學習歷程檔案遺失的殷鑑不遠，公視還發生這種事，而且在資安專家手上把資料刪除，非常離譜，希望要更積極處理。

萬美玲質疑，公視基金會每年拿到新台幣9億多元，這次出事後，相關資料得向華視調片，費用將由公視本身費用來出，這會不會是全民買單？李永得則表示，將會繼續釐清責任歸屬問題。

立委范雲表示這是單點災難，但文化部是否有通盤體檢各資料保存單位的計畫，李永得則表示已經展開調查。

立委黃國書則要求文化部一個月之內提出詳細報告，包括求償機制、契約如何求償以及初步復原所需費用。李永得則表示，資料鑑價以及後續追加起訴會持續進行，公視董事會也會成立鑑價小組，將會同律師一起認定。

李永得表示，資通安全的主管機關是國家通訊傳播委員會，文化部是監理機關，第一時間公視就跟NCC報告。

李永得說，公視在資安方面由於上次遭遇駭客事件，這次是屬於包括影像專業儲存的流程，他希望包括事前防範、本身基礎建設的完備性，以及事後的因應方案必須要符合標準，中間的責任問題也會要求公視釐清。（編輯：張芷瑄）1110316