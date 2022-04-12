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遭爆喬病床、涉財產申報不實 陳信瑜：將提告

2022/4/12 10:59（4/12 11:29 更新）
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台北市勞動局長陳信瑜。（中央社檔案照片）
台北市勞動局長陳信瑜。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北12日電）鏡週刊今天報導，台北市勞動局長陳信瑜用特權替友人喬病房，還涉嫌規避財產申報。陳信瑜回擊，依法實施勞檢遭挾怨報復，傳媒子虛烏有指控毀損個人名譽，將對相關人員提告。

陳信瑜上午未接媒體電話，隨後透過勞動局媒體連繫管道發出聲明，表示近日因為勞動局依法對鏡傳媒實施勞檢，導致鏡傳媒挾怨報復，對她進行瘋狂攻擊。

陳信瑜指出，鏡傳媒不僅在鏡電視上用2018年的照片誣陷她2021年請病假幫友人慶生，惡意誤導輿論視聽，今天還用匿名烏龍爆料、子虛烏有的指控報導毀損她的名譽，因此將保留法律權利，對鏡傳媒及相關人員提出告訴。

針對報導稱喬病床一事，陳信瑜說明，這是由他處轉來的服務案，所以請勞動局府會聯絡人去協助處理。

陳信瑜強調，過去擔任高雄市議員時的財產申報都是向監察院申報，監察院都有公告紀錄；她的丈夫不是企業負責人，自然沒有「獲利未申報」問題。

鏡週刊報導，陳信瑜利用特權替朋友喬聯合醫院和平院區復健科唯一的單人病房，且陳信瑜的丈夫曾開貿易公司，公司負責人雖變更為他人，但電話、地址都與夫婦倆相關，涉嫌規避財產申報。（編輯：孫承武）1110412

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