議員指陳信瑜聘府外人士審新聞稿 要政風處調查

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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市議員黃郁芬表示，北市勞動局長陳信瑜曾要求設承攬契約，聘府外人士審閱新聞稿，但原業務應由勞動局劉姓秘書負責，卻把業務委外，質疑因人設事，要求政風處調查。

北市議會下午召開定期大會民政部門質詢及答覆，北市府局處首長列席備詢。無黨籍市議員黃郁芬質詢，索取資料發現，陳信瑜在民國110年指示勞動局應委託府外人員審閱新聞稿，並在同年5月訂定契約與府外人士簽約。

黃郁芬指出，資料發現，契約訂定每件費用為新台幣800元，經統計，這名府外人士至今審閱勞動局新聞稿約130篇，但勞動局編制是設有新聞聯絡業務，劉姓秘書業務就是聯繫新聞媒體等，應要負責審閱新聞稿，卻把劉姓秘書業務委外，是因劉姓秘書常要負責副市長黃珊珊辦公室工作嗎。

黃郁芬說，北市府其他局處未編列類似預算，勞動局卻從預算內硬擠費用，並與府外人士簽契約審閱新聞稿，且契約提供金額為9萬6000元，質疑是規避低於10萬元招標金額。

陳信瑜答詢，為讓勞動局新聞稿能讓民眾易懂，才聘請媒體工作者審閱新聞稿及調整文字，且這名府外人士還要至勞動局上課教導新聞寫作。且因勞動局新聞稿有較多專有名詞，為讓外界理解，才聘用媒體工作者審閱，像市府其他局處也會以約聘方式處理。

黃郁芬追問這樣作法是否正確。陳信瑜答詢，是希望透過專業人士指導，且這件事情是對的。

黃郁芬在議場公布照片提及，勞動局今天忽然發文通知內部，暫停聘用這名府外人士，質疑是因她索取資料，勞動局才發文。她要求政風處調查陳信瑜聘府外人士審新聞稿及機要任用狀況，並向議會提出報告。（編輯：方沛清）1110401