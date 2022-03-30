鏡電視控洩密蔡壁如 北市勞動局否認

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）立委蔡壁如今天公布鏡電視與鏡週刊共用人力名單，抨擊鏡電視說謊騙執照；鏡電視反控北市勞動局洩密給蔡壁如。勞動局嚴正駁斥，指鏡電視指控子虛烏有，勞檢資料均依法保密。

台灣民眾黨立委蔡壁如今天開記者會，公布鏡電視與鏡週刊違法共用人力名單，質疑鏡電視的執照是說謊騙來的。

鏡電視發聲明回應，蔡壁如引用資料為惡意移花接木，且台北市勞動局近日利用職務違法勞檢，並將公司員工清冊與投保資料洩密給蔡壁如，將提出告訴。

台北市勞動局隨後發布新聞稿嚴正駁斥，鏡電視指控為子虛烏有，勞動局勞檢均依法實施，且對於檢查資料依行政程序法、檔案法相關規定嚴加保密。

台北市勞動局勞動基準科長葉思延向中央社記者表示，根據過往經驗，事業單位在有經營權糾紛的時候常常會讓員工權益受損，因此勞動局本於職權，依法對精鏡傳媒股份有限公司及鏡電視股份有限公司進行勞檢。

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葉思延指出，勞檢過程中的確有看到兩公司員工移轉的問題，因此進一步調查，確認員工勞動條件及年資沒有被影響或做不利變動後，且公司也保證會依員工原有工資及年資調整職務，就結案了。

葉思延說，不清楚其他政治人物或政黨的資料來源，但根本不可能有鏡電視所說的洩密、瀆職一事，勞動局為確保勞工權益而主動進行勞檢一事可受公評，且事後若有勞工申訴，還是會依職權再度調查。（編輯：李亨山）1110330