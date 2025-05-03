蔡壁如遭停權1個月 黃國昌：沒過問

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）台灣民眾黨中央委員蔡壁如遭停權1個月，民眾黨主席黃國昌今天表示，中央評議委員會獨立行使職權，他沒過問。

蔡壁如曾發布類似民眾黨徽圖卡，遭檢舉侮辱黨徽。民眾黨中評會主任委員李偉華昨天說，蔡壁如說明時強調非她變造黨徽，而是轉傳，中評會採信，但認定違紀，裁定停權1個月。

苗栗通霄鎮白沙屯媽祖抵達雲林縣北港朝天宮，黃國昌上午率黨公職到北港鎮華勝路發結緣品，隨後追隨媽祖進朝天宮。

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不過，黃國昌父親過世後，黃國昌守喪未滿1年，遭質疑「大不敬」，黃國昌說，曾詢問北港朝天宮相關禮儀和習俗，相信媽祖慈悲，拿這件事政治攻擊大可不必。

此外，黃國昌表示，前民眾黨主席柯文哲目前仍在羈押，無法如往年參與媽祖進香，民眾黨員們感到難過，「相信媽祖也會保佑柯文哲。」（編輯：李明宗）1140503