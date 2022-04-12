議員指陳信瑜用特支費向丈夫公司採購 北市調查

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北12日電）台北市議員游淑慧指出，北市勞動局長陳信瑜疑濫用首長特支費恐涉及不法，要求政風處調查。北市政風處今天指出，已蒐集資料會調查、了解；陳信瑜至發稿前尚未回應。

國民黨台北市議員游淑慧今天在媒體群組貼文表示，接獲陳情，指稱陳信瑜使用首長特支費疑涉不法狀況，調資料發現，特支費採購對象包含陳信瑜丈夫開設貿易公司，質疑陳信瑜使用特支費方式，有不太合乎常理支出。

游淑慧說，陳信瑜使用特支費包含核銷新台幣10多元發票，還有2020年2月間，支出55元買豆花慰勞同仁餐飲、休假日以239元在新北市某連鎖量販店慰勞同仁餐飲、5月間某週日以1280元慰勞同仁餐飲，但地點是在高雄。

游淑慧表示，陳信瑜曾在2020年9月間以9450元、4410元、2021年4月以1萬5750元向丈夫開設貿易公司採購，要求北市府政風處調查陳信瑜使用特支費狀況。

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台北市政府勞動局長陳信瑜日前被議員爆料與工會代表茶會時，替副市長黃珊珊拉票，市府政風處建議依公務員服務法及北市公務員平時獎懲標準表，記過一次、人事註記劣蹟；此外，議員指出，陳信瑜有設契約讓前機要秘書審閱新聞稿等狀況。

台北市政府政風處長林炤宏今天接受電話訪問時說，針對陳信瑜特支費已蒐集議員提供相關資料，後續將會調查、了解。陳信瑜至傍晚約6時尚未回應。（編輯：李亨山）1110412