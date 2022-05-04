北市拒提供陳信瑜特支費明細 議會設專案小組調查

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（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市勞動局長陳信瑜涉行政不中立及使用特支費爭議，台北市議會大會今天決議，因北市府拒提供陳信瑜特支費明細給民政委員會，將成立專案小組調查。

陳信瑜日前遭指與工會代表茶會時，替北市副市長黃珊珊助選惹議，國民黨籍北市議員游淑慧爆陳信瑜特支費有疑慮。北市議會民政委員會4月間開專案報告會議，因台北市政府未提供陳信瑜特支費明細，引發議員不滿。

北市議會今天下午召開大會，民政委員會第二召集人、國民黨市議員鍾沛君在議場指出，依民政委員會4月15日、19日會議記錄，市府拒提供陳信瑜特支費明細，事隔多日又沒下文是藐視委員會及議會，要求勞動局一週內提供明細資料，並請大會通過譴責市府及成立專案小組調查陳信瑜特支費等爭議。

出席議會大會的國民黨、民進黨、新黨等多名議員支持。

民進黨市議員江志銘、洪健益指出，陳信瑜特支費若沒問題，應公開並提供資料讓議員審閱，民政委員會已決議，北市府卻拒絕提供明細等資料，支持設專案小組調查，展現議會監督市府立場。

國民黨議員游淑慧說，市府以過去跟議會達成共識為由，不理會民政委員會決議，是藐視議會，支持成立專案小組調查。

議長陳錦祥指出，議員向市府索資，除涉機密及個人資料，市府應提供給議會，經大會討論，通過成立專案小組調查，11日政黨協商討論小組成員。

議會表示，過去曾組專案小組調查北市府爭議案件，像雙子星案等，11日協商會議將依黨派比例選出調查委員與召集人，調查結果與建議事項會送大會。

陳信瑜事後接受媒體電訪回應，特支費資料已交審計單位，審計單位會切實調查，且疫情延燒，焦點應放在防疫。（編輯：吳協昌）1110504