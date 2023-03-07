北檢：陳信瑜詐領特別費2萬2656元 母親節聚餐也核銷

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（中央社記者林長順台北7日電）前台北市勞動局長陳信瑜涉詐領特別費2萬2656元，另涉洩漏鏡電視勞檢資料給時任立委蔡壁如等人。北檢今天依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法洩密罪等罪嫌起訴陳信瑜。

此外，檢察官查出陳信瑜主動將勞檢資料傳給蔡壁如，蔡壁如再轉傳給立委賴香伶，一度將蔡、賴列為他字案的被告；但檢察官深入追查後認為，證據顯示並非蔡、賴向陳女索取資料，雙方無共犯關係，蔡、賴使用資料召開記者會並未構成犯罪，因此予以簽結。

全案起於，中國國民黨籍台北市議員游淑慧去4月間在媒體群組貼文表示接獲陳情，指時任勞動局長陳信瑜使用首長特別費疑涉不法。陳信瑜去年7月遭檢調搜索、約談，同年9月離職。

台北地檢署調查發現，陳信瑜於民國109年4月間，將她到家樂福超市、林口三井OUTLET、火鍋店、康是美的消費發票拿去核銷特別費；同年5月間，陳信瑜回高雄母親節聚餐發票、與先生聚餐的發票也拿去核銷。

檢方還查出，陳信瑜於110年10月間休假時去喝茶的627元發票，因支出用途不符合特別費使用範圍，竟然捏造與台北市政府市政顧問餐敘的事實報支特別費。檢方統計，陳信瑜共詐領特別費2萬2656元。

另外，時任民眾黨立委蔡壁如去年3月8日上午以LINE告知陳信瑜，表示「有陳情者陳情鏡電視有大量解雇員工情況麻煩查一下」，陳女當天晚間指示勞動基準科安排勞動檢查。

台北市勞動局去年3月9日勞動檢查鏡電視及鏡週刊，取得銀行開戶資料填寫說明翻拍照片，並製作鏡電視檢查概要；檢查員透過LINE把勞檢資料傳給一名組長，組長再傳葉姓科長，由科長傳給陳信瑜。

檢方調查，陳信瑜去年3月9日晚間以LINE將資料傳給蔡壁如，洩漏應秘密的勞檢內部資料文書。蔡壁如隨後將資料傳給賴香伶，由賴香伶辦公室人員製作民眾黨黨團舉辦的「政治力介入鏡新聞，NCC主委護航到底，民主國家之恥」記者會會議資料。

台北地檢署今天偵查終結，依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪及刑法偽造文書罪、公務員洩漏國防以外秘密罪起訴陳信瑜。（編輯：蕭博文）1120307