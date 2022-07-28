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北市勞動局長陳信瑜涉不實核銷特別費 20萬交保

2022/7/28 08:35（7/28 09:59 更新）
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台北市勞動局長陳信瑜（中）遭質疑濫用首長特別費。台北地檢署27日指揮調查局搜索陳信瑜住處等2處並約談到案，檢察官諭令陳信瑜20萬元交保。中央社記者蕭博文攝 111年7月28日
台北市勞動局長陳信瑜（中）遭質疑濫用首長特別費。台北地檢署27日指揮調查局搜索陳信瑜住處等2處並約談到案，檢察官諭令陳信瑜20萬元交保。中央社記者蕭博文攝 111年7月28日
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（中央社記者劉世怡台北28日電）台北市勞動局長陳信瑜遭質疑濫用首長特別費，向丈夫任職的公司購買酒品等。台北地檢署昨天指揮調查局搜索陳信瑜住處等2處並約談到案，檢察官今天諭令陳信瑜20萬元交保。

國民黨台北市議員游淑慧今年4月間在媒體群組貼文表示，接獲陳情，指稱陳信瑜使用首長特別費疑涉不法狀況，調資料發現，陳信瑜曾在民國109年9月間以新台幣9450元、4410元、2021年4月以1萬5750元向丈夫開設貿易公司採購。

游淑慧指控，陳信瑜使用特別費包含核銷10多元發票，還有109年2月間，支出55元買豆花慰勞同仁餐飲、休假日以239元在新北市某連鎖量販店慰勞同仁餐飲、5月間某週日以1280元慰勞同仁餐飲，但地點是在高雄。

陳信瑜事後表示，去年以特別費買尾牙禮品慰勞員工，有2筆超過1萬元，確實有疏失及粗心，向外界道歉。

台北地檢署初步蒐證後懷疑，陳信瑜涉嫌不實使用及核銷特別費，涉犯貪污治罪條例等罪嫌，昨天指揮調查局台北市調查處執行搜索2處，並約談陳信瑜說明。檢察官漏夜複訊後，諭令陳信瑜20萬元交保。（編輯：管中維）1110728

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