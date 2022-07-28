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陳信瑜特別費案20萬元交保 北市府將討論去留

2022/7/28 13:50（7/28 14:04 更新）
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台北市勞動局長陳信瑜（右2）涉犯貪污治罪條例等罪嫌，檢方複訊後諭令20萬元交保。中央社記者蕭博文攝 111年7月28日
台北市勞動局長陳信瑜（右2）涉犯貪污治罪條例等罪嫌，檢方複訊後諭令20萬元交保。中央社記者蕭博文攝 111年7月28日
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（中央社記者陳怡璇台北28日電）北市勞動局長陳信瑜遭疑濫用首長特別費，向丈夫任職公司購買酒品等，檢方複訊後諭令陳信瑜20萬元交保。北市府發言人陳智菡表示，陳信瑜局長職務是否異動等，今天會討論處理。

台北地檢署初步蒐證後懷疑，陳信瑜涉嫌不實使用及核銷特別費，涉犯貪污治罪條例等罪嫌，昨天指揮調查局台北市調查處執行搜索2處，並約談陳信瑜說明。檢察官漏夜複訊後，諭令陳信瑜20萬元交保。

外界關心陳信瑜職務是否異動，台北市政府發言人陳智菡表示，陳信瑜接下來是否需要請假、職務代理等，今天會討論處理。

陳智菡表示，首長特別費使用範圍與目的都有清楚規範，包含了餐敘或是慰勞同仁等，首長也可以自行認定，報帳金額必須經過核銷。

陳智菡指出，陳信瑜的特別費案，市府政風處也有主動調查，相關報支的部分的確違反公職人員的利益衝突迴避法，這個部分北市已送監察院，是否有進一步的不實核銷等問題，待檢調釐清。

另一方面，媒體問，雙城論壇預算不得動支一事，陳智菡說，能動支預算以及後續如何因應等，審計法裡都有相關規定，今天就會到審計部及行政院主計總處進一步釐清。

台北市議會1月底審議台北市政府今年度總預算案，其中針對舉辦雙城論壇的新台幣139萬餘元預算案，民進黨提但書指若共機、共艦持續擾台則不得動支預算，獲藍營同意達決議。

但北市府卻未提前告知議會，並逕行於7月19日視訊舉行「2022台北上海城市論壇」，遭各黨派議員們批評是藐視議會，三讀通過不得動支相關預算及核銷提案。（編輯：李亨山）1110728

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