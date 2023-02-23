召委選舉支持國民黨立委引議論 時力：為追鏡電視案

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（中央社記者郭建伸台北23日電）國民黨立委陳雪生獲時代力量立委陳椒華支持，當選立法院交通委員會召委。時力黨團指出，民進黨團若掌握兩席召委，鏡電視案將在毫無監督下輕鬆闖關，黨團決議陳椒華投票人選，僅為議題上合作。

立法院今天舉行各委員會召委選舉，交通委員會部分，民進黨團共有8席、國民黨團4席，再加上時代力量立委邱顯智、陳椒華；召委選舉結果，國民黨立委陳雪生獲陳椒華支持拿下5票，民進黨立委何欣純、許智傑各拿下4票，邱顯智則拿下1票，陳雪生先當選第1席召委。何欣純則禮讓，由許智傑擔任第2席召委。

不過時代力量未曾在召委選舉與國民黨合作，外界關注陳椒華投給陳雪生的原因。

陳椒華在臉書指出，昨天經黨團討論後，為避免發生執政黨透過抽籤方式取得2席召委，導致無法追究黨政軍高層介入鏡電視執照核發，她將投票支持在野黨擔任召委，而時力立委邱顯智投給自己，以表達政黨獨立自主及對交通安全議題的基本立場。

時力黨團今天透過聲明表示，第7會期委員會抽籤時，由邱顯智與陳椒華抽中交通委員會；召委選舉考量鏡電視案仍需持續監督和追蹤，但民進黨團在鏡電視案爆發以來，在交通委員會屢次表決反對，封殺時力黨團要求成立調閱小組等訴求。

時力黨團指出，民進黨團若在交通委員會掌握兩席召委，就等於讓鏡電視案在毫無監督下輕鬆闖關，因此黨團會議決議由陳椒華投給在野黨召委人選，以維持民主政治監督制衡的原則，「僅為議題上的合作」。

時力黨團指出，邱顯智於召委選舉投給自己，仍堅持維護政黨獨立自主以及對交通安全議題的基本立場。（編輯：蘇龍麒）1120223