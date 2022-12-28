審查鏡電視董監事變更 陳耀祥：沒查清楚不會有決議

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（中央社記者蘇思云台北28日電）立委關切鏡電視董監事變更的審理情況，NCC主委陳耀祥今天表示，沒調查清楚不會有決議，至於外傳股東賣股，目前確實沒有掌握到確切證據，會持續調查。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席報告「鏡電視申設及開播後爭議處理與調查結果」，並審查NCC單位預算。

時代力量立委陳椒華質疑，鏡電視股東轉售股權給第三人或股東代持，或涉有中資議題，鏡電視股東、國巨董事長陳泰銘沒有出具書面聲明，另外其他股東包含葉國一、陳致遠、蘇永平等人都有出售股權，認為股東賣股已違反NCC的附款，要求NCC沒調查清楚前不可以做決議。

陳耀祥表示，先前有再三聯繫陳泰銘，也有邀請相關股東來說明，但股東沒有來，相關狀況還是會繼續調查。由於NCC是進行行政調查，無法搜索或扣押資料，除非有涉及犯罪事實才能移送檢調，對於股東是否賣股，確實沒有掌握到確切證據。

陳耀祥表示，鏡電視案審查沒有時間表，一直都是依法審理，只是案子處理快，NCC被扣帽子稱是護航，處理慢就說NCC拖延。鏡電視董監事一直換人，確實是內部股東有不同意見，鏡電視雙方互有角力動員，NCC是被捲進去這個漩渦裡。

國民黨立委洪孟楷質疑，NCC報告根本是總結成一句「查無不法謝謝指教」，他關切鏡電視上架審查狀況為何。

陳耀祥表示，不能承諾停止審查，但可以承諾沒有調查清楚不會有決議，目前在審查的是董監事變更案跟章程變更案，已請鏡電視補內部查核小組報告內容。董監事部分牽涉負責人經營問題，NCC會先審查董監事變更案，後續才會討論頻道上架的議題。

根據NCC資料，目前有32個有線電視系統申請鏡電視上架到86頻道，不過目前NCC尚未排審，影響戶數約267萬戶、市占率約56%。（編輯：郭無患）1111228