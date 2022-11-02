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鏡電視提出董監事變更申請 NCC：收到新任名單

2022/11/2 15:31（11/2 16:29 更新）
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鏡電視10月27日選出新任3董1監，國家通訊傳播委員會11月2日表示，已收到鏡電視新任董監事名單，還會要求補充文件。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北2日電）鏡電視上週選出新任3董1監，NCC今天表示，昨天已經收到鏡電視新任董監事名單，還會要求補充文件，後續都會按照相關規定去做適格性審查；增資新台幣10億元部分目前尚未收到。

鏡電視10月27日召開股東臨時會，新任3名董事包含鏡電視總經理蔡滄波、曾任非凡新聞台總監的洪玟琴及現任昭昀律師事務所主持律師林正疆；1名監察人則是現任高威聯合會計師事務所所長蔡文精，並將增資發行新股共計新台幣10億元。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注鏡電視董監變更案進度。

NCC官員表示，昨天已經收到鏡電視提出的新任3董1監變更案，目前還要請他們補充文件。

NCC主秘黃文哲表示，鏡電視並沒有把原本的董監變更案撤回，目前就是提出新的名單，後續都會按照相關規定去做適格性審查。增資10億元部分因為還要原股東認購，等最後完成後要有會計師查核簽證才會送到NCC。

上週NCC臨時動議包含NCC主委陳耀祥是否要迴避鏡電視董監審查案，NCC官員表示，上週對此臨時動議續行審議，今天委員會也有一些討論，不過因為有3委員今天請假，後續會在審查董監變更前會做出是否迴避的決議。（編輯：潘羿菁）1111102

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