鏡電視完成3董事1監察人補選 鄭優續任董事長將增資10億

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鏡電視27日召開股東臨時會完成3席董事及1席監察人補選，鄭優（圖）續任董事長。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）鏡電視今天召開股東臨時會，順利完成3席董事及1席監察人補選後，隨即召開新任董事會，一致支持由鄭優續任董事長，並將增資發行新股共計新台幣10億元。

鏡電視今天發布新聞稿指出，新任3名董事包含：鏡電視總經理蔡滄波、曾任非凡新聞台總監的洪玟琴及現任昭昀律師事務所主持律師林正疆；監察人則是現任高威聯合會計師事務所所長蔡文精。

鏡電視股東會透過聲明強調，全體股東均為本人投資，未有外傳股份轉讓、代持股份、要求NCC（國家通訊傳播委員會）撤照、中資問題及違反附款之情事，並期許在經營團隊齊心帶領下，未來公司能永續經營，將新聞的專業獨立與收視聽眾信任列為最重要考量。

股東會指出，全體股東完全尊重董事會專業決定，也均未參與公司營運、製播，將全力支持鄭優及蔡滄波擔任鏡電視董事長與總經理。全體股東不會匿名接受媒體採訪，籲請媒體與社會先進勿隨不實報導與有心人士之不當攻訐起舞，影響公司日常營運與申請案件之審查。

今天股東臨時會還一致決議，為避免不必要的耗費，否決本公司更名為星電視案，仍維持以鏡電視股份有限公司為名。

另外，股東臨時會後，鏡電視隨即召開新任董事會，新任董事會一致支持由鄭優繼續擔任董事長，並依股東會報告之發行新股案，決議通過增資發行新股共計10億元，優先由原股東等比例認購新股，預計約於2個月內完成。（編輯：張雅淨）1111027