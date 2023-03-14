中國「卡關」行經南海海纜 中華電投資SJC2遭延宕

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（中央社記者江明晏台北14日電）中國傳出以審查為由阻撓行經南海的海纜建設，知情人士證實，中華電信有投資的SJC2海纜已被延誤逾一年，估今年底完工，Google與中華電等投資的APRICOT海纜就改走菲律賓東側，未來新建海纜會避開南海。

海纜是國家重要網路連外通道，繼台馬海纜先前傳出恐遭中國船刻意破壞後，英國金融時報（FT）報導，中國大陸阻撓行經南海的海底電纜鋪設與維護計畫，尋求進一步掌控這塊要地的數據傳輸基礎建設；北京當局的審批長期延後、諸多要求更加嚴格，促使許多企業設計避開南海的鋪設線路；此舉也波及台灣有投資的海纜。

報導指出，連結日本、台灣、香港及新加坡的海底電纜鋪設計畫SJC2，已因北京當局反對與曠日廢時的許可證問題，被延誤超過一年；理由是擔心承包商可能進行間諜行為或是安裝額外設備。這條海底電纜由台灣的中華電信、中國大陸的中國移動、美國的Meta（Facebook母公司）等公司共同投資。

中華電為提升台灣的國際網路安全，強化與周邊國家與重要電信市場的連結，積極布局亞太地區國際海纜建設，近期已有亞太直達海纜（APG, 2016年）和新橫太平洋海纜（NCP, 2018年）陸續於頭城海纜站啟用，目前還有東南亞日本二號（SJC2）等海纜正積極建設中。

中華電信最早在2018年3月就發布新聞稿宣布與所有東南亞日本二號海纜（SJC2）會員完成合約簽署程序，將共同建造一條連接新加坡、泰國、柬埔寨、越南、香港、台灣、中國大陸、韓國和日本的超高速海底光纖網路，這條總長1萬500公里，連接亞洲區11個登陸站的海纜，預計最多配置8對高容量光纖，總設計容量高達144 Tbps（即每秒144x10的12次方位元）。

而SJC2海纜原先預計將在2020年第4季完工，但知情人士對中央社記者透露，因為中國當局的審批作業時間長，且有諸多「要求」，導致完工進度延宕約一年，其他原因還有海纜船失火、部分國家要增加與遷移登陸點，導致海纜最快要到今年底才會完工，許多有租用海纜頻寬需求的國際客戶也因此等了至少3年。

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知情人士也指出，全世界都可以看到人口成長最快的地區就是南亞，從日本到新加坡最近的距離就是南海，過去很多廠商鋪設海纜嘗試經過南海，但中美對峙情況加劇後，美國訴求乾淨網路，台海之間的敏感也讓中華電信不再投資或設計經過南海的海纜，以確保資訊安全與海纜建設運作順利，但代價則是可能會因為距離較遠，導致延遲性變高，影響網路效果。

此外，美國臉書和Google、日本NTT及中華電信等業者聯手打造新的海底電纜Apricot預計在2024年完工。中華電信先前曾表示，投資的APRICOT海纜改走菲律賓東側，穿越印尼海域直達新加坡的全新路由，將再進一步提升海纜路由分散度，強化台灣連外頻寬安全，讓海纜解決方案更為多樣化，業務發展布局更為完整。（編輯：潘羿菁）1120314