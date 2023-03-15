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東南亞日本二號海纜傳遭中國卡關 中華電：多重備援不影響營運

2023/3/15 19:21（3/15 19:36 更新）
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東南亞日本二號海纜總長1萬500公里，連接亞洲區11個登陸站。（圖取自中華電信網頁cht.com.tw）
東南亞日本二號海纜總長1萬500公里，連接亞洲區11個登陸站。（圖取自中華電信網頁cht.com.tw）
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（中央社記者江明晏台北15日電）中國當局傳出以審查為由阻撓行經南海的海纜，延誤中華電信有投資的SJC2海纜建設，中華電今天回應，在全球投資近30條海纜，具多重路徑及備援考量，SJC2海纜延後暫未影響整體營運。

英國金融時報（FT）報導，中國大陸阻撓行經南海的海底電纜鋪設與維護計畫，波及連結日本、台灣、香港及新加坡的海底電纜鋪設計畫SJC2（東南亞日本二號海纜），台灣的中華電信也是投資者之一。

知情人士對中央社記者透露，因為中國當局的審批作業時間長，且有諸多「要求」，導致完工進度延宕約一年，其他原因還有海纜船失火、部分國家要增加與遷移登陸點，導致海纜最快要到今年底才會完工。

中華電信今天回應指出，SJC2國際海纜由多國電信業者共同投資，原預定2021年底完工，海纜作業因故延後，目前皆由海纜聯盟處理中。

中華電信進一步說，中華電全球投資近30條海纜，具有多重路徑及備援整體考量，SJC2海纜延後暫未對整體營運造成影響。

另外，中華電強調，新投資建設中的APRICOT海纜，行經菲律賓及印尼海域為主，可有效分散海纜區域，達到提升頻寬及多重備援。（編輯：林興盟）1120315

#中華電信
#SJC2
#中國
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