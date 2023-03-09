抗中國南海霸凌 菲海巡官員：最好方式是揭露它

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菲律賓海巡隊海事安全顧問塔瑞耶拉（右4）8日出席菲律賓智庫Stratbase ADRi「對抗印太地區海上灰色地帶行動」論壇時說，對抗中國在南海灰色地帶活動的最佳方式是揭露它。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 112年3月9日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）菲律賓海巡隊海事安全顧問塔瑞耶拉昨天說，對抗中國在南海灰色地帶活動的最佳方式是揭露它。他表示：「讓我們不要因為他們的騷擾和敵對行動而默默忍受。」

塔瑞耶拉（Jay Tarriela）身兼菲律賓海巡隊西菲律賓海發言人。他出席菲律賓智庫Stratbase ADRi「對抗印太地區海上灰色地帶行動」論壇時做上述表示。

他表示：「應對中國在西菲律賓海灰色地帶活動的最佳方式是揭露它。在不久的將來，菲律賓（仍）幾乎不可能逼近中國的軍事和經濟實力，但這不意味著我們不能做任何事情來改變他們的霸凌行為，並迫使他們遵守國際法。」

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

菲律賓海巡隊2月揭露中國海警在南沙群島，兩度以「軍事級雷射」瞄準菲方船隻。菲方近日又表示，一艘中國海軍艦艇、一艘中國海警船和42艘據信為中國民兵船出現中業島周邊，截至昨天仍未離去。

塔瑞耶拉說：「揭露中國的霸凌行為和挑釁行動是（菲律賓海巡隊）對抗印太地區灰色地帶活動最重要的貢獻。菲律賓海巡隊現在成為代言人，讓志同道合的國家表達批判和譴責，把北京放在聚光燈下。」

他表示，目前已經有報告指菲律賓北部和東部沿海「遭到入侵」，尤其是班哈姆高地（Benham Rise），希望馬尼拉當局支持海巡隊現代化，增進它監測菲國各地灰色地帶活動的能力。

南海的「灰色地帶行動」主要是透過非軍事手段聲索領土，例如部署海岸巡防隊船隻、海上民兵及地物的防禦工事。

菲律賓德拉薩大學（De La Salle University）國際研究系教授狄卡斯楚（Renato De Castro）認為，要限制北京進行灰色地帶行動的能力，馬尼拉、華府、澳洲和日本須透過安全協議、軍隊部署、武器轉讓和多國聯合演習傳達承諾互助的強烈訊號，以減少菲律賓的不安全感。

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）指出，中國在南海的行動正變得「越來越明顯地充滿敵意和侵略性」。

他表示，馬尼拉當局應考慮與盟國和友邦相互協調，展開集體威懾行動。「我們應該向中國展現它的灰色地帶活動和其他各式把戲不再有用，因為無論他們在哪裡，各方都將團結共同因應」。（編輯：周永捷）1120309