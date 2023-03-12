強化通訊韌性 數位部：低軌衛星概念驗證離島優先

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（中央社記者蘇思云台北12日電）台馬海纜雙斷影響馬祖民眾通訊，目前透過微波作替代管道。數位部表示，今年起推動2年期的非同步軌道衛星概念性驗證（PoC）計畫，優先在馬祖等離島進行驗證，確保緊急事件發生時仍可以順利通訊。

中華電信2條台馬海纜，分別在今年2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜，影響馬祖地區民眾通訊服務，中華電切換到微波備援系統，目前微波備援系統已提高到3.8Gbps，民眾通訊軟體傳送文字、圖片都沒問題。國民黨立委陳雪生則關注台馬海纜雙斷後，數位部相關因應作為。

數位部長唐鳳表示，中華電持續進行微波擴容作業，數位部也協助微波頻譜的協調。

此外，唐鳳表示，今年起為期2年的計畫「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，透過非同步軌道衛星（包含中軌跟低軌衛星），這部分陸續規劃在國內縣市約700餘處和3個國外站點，設置非同步軌道衛星設備，會優先在馬祖等離島做概念性驗證（PoC）。

數位部表示，PoC的用意，就是先測試確保通訊可以順暢傳遞訊息，並不提供一般民眾購買服務。可能會設置固定或可移動的地面接收設備，其中也包含外島與偏鄉，驗證非同步軌道衛星網路應用在視訊會議、網路電話、直播系統等的可行性，確保緊急事件發生時仍可以通訊。

台馬海纜的維修仰賴國際海纜船，外界關切台灣是否可能自建海纜船。數位部表示，會跟國家通訊傳播委員會（NCC）研究，不過，做好備援是第一優先，馬祖通訊備援主要有3層，傳輸量由大到小分別為海纜、微波以及衛星通訊。

數位部也已編列新台幣1.4億元預算協助台馬4號海纜增建，預計2025年完成。

數位部去年底開放業界申請衛星固定通信用無線電頻率，由隴華電子及愛爾康資料處理公司遞件申請，目前2案正在審查中，最快3月底前有機會發出執照。數位部今年3月起，也開放受理第二批申請，截止日期到3月底。（編輯：潘羿菁）1120312