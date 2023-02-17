台馬海纜中斷遭疑中國船蓄意損害 電信高層：難追查舉證

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（中央社記者江明晏台北17日電）台馬2條海底電纜全斷，遭疑是中國船蓄意而為，業內人士點出兩疑點指出，6天之內台馬兩條海纜全斷的情況前所未有，且幾乎都是馬祖那一側海纜傳出故障，但電信高層坦言「很難追查舉證」。

台馬2條海底電纜全斷，引發各界關注，立委質疑是中國船蓄意而為，國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，台馬2號海纜初步判斷2月2日疑被中國漁船損害，台馬3號海纜2月8日疑似被MMSI為中國籍貨輪損害。

中華電高層對中央社記者表示，在台馬海纜遭破壞的第一時間已向海巡署報告，告知斷點大概位置，並且請海巡署協助查看是否有漁船聚集。

台馬兩條海纜近期全斷，遭立委質疑為中國蓄意所為，業內人士指出，目前有兩大疑點，第一，台馬海纜雖然時常發生故障事件，但像這次在不到6天的時間內兩條海纜接續遭破壞故障的情況是「前所未有」。

第二，台馬之間距離達200公里，海纜每次斷點都是在靠近馬祖的一側，台灣這一側的海纜則很少傳出故障狀況。

此次事件為「台馬第二海纜」於2日晚間在距東引機房端約52公里附近海域發生斷纜後，「台馬第三海纜」於8日中午在距馬祖南竿機房約40公里附近海域又發生斷纜。

（中央社製圖）

中華電信高層表示，去年5月台馬兩條海纜陸續故障中斷，但間隔的時間大概有2個月以上，當時已經先請國際海纜維修船排程維修第一條中斷的海纜，因此兩條海纜同時無法運作的時間大概只有一週左右，而近期則是第二度發生兩條海纜全斷的情形。

熟悉海纜業務的電信高層表示，台馬之間海纜每每都是靠馬祖那一側傳出故障，除了與中國漁船進出頻繁，海纜故障機率高有關外，那一側也有「動不動就是幾十艘、甚至近百艘」的拖網漁船與抽砂船作業有關。

電信高層進一步說，海纜是否遭漁船蓄意破壞「很難舉證」，畢竟漁船勾斷海纜的過程沒有看到，只能觀察到哪些船在附近逗留，或是登上對方的船艦去檢查痕跡，但漁船、貨輪如果駛離海巡署範圍，基本上也很難追查。

中華電信內部對於台馬海纜屢傳故障中斷的事件也是相當無奈；中華電高層指出，海纜單次維修費都要新台幣1000萬、2000萬元，以近5年故障達20多次的頻次計算，平均每年在維修台馬海纜的費用就超過5000、6000萬元，「為了維持離島通訊，都是不計成本投入」。

中華電高層坦言，「對不可控制因素無能為力，也很難避免海纜中斷事件再發生，但期望發生時影響越小越好」，本次事件對中華電而言就是盡快協助搶修並擴容，中長期興建海纜規劃也加緊進行中；中華電預計斥資超過10億元，打造興建台馬第四號新海纜建設，將在民國114年完工。（編輯：林淑媛）1120217