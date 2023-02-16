馬祖兩條海纜中斷 綠委：請夏立言向中國抗議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北16日電）近期台灣至馬祖間兩條海底通訊海纜中斷，民進黨團幹事長鄭運鵬今天表示，是中國商船、漁船造成的結果，從發生頻率來看，幾乎是故意的行為。民進黨立委洪申翰指出，請國民黨副主席夏立言向中國表達嚴正抗議。

國民黨團總召曾銘宗則指出，馬祖海底電纜斷訊是嚴重的國安問題，也是重大民生問題，請政府重視面對問題，提出中長期解決方案，確保國家安全，以及當地民眾生活基本權益。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯及國民黨立委陳雪生等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「兩條海底電纜全斷線 馬祖成孤島」記者會。

連江縣區域立委陳雪生指出，馬祖海底電纜總共有3條線，1號線因老舊淘汰，剩下2號、3號海底電纜，中華電信目前正在規劃第4條海底電纜中。其中2號海底電纜在2日遭到中國大陸漁船扯斷，3號海底電纜在8日遭到不明船隻勾斷，到目前還查不出是什麼船。

陳雪生表示，馬祖海底電纜斷線如斷箭，這是國安危機。海底電纜全面斷線之後，馬祖收不到任何網路訊號，成為孤島，包括觀光、教育甚至軍事都受到嚴重影響。他要求行政院負起責任，盡速解決馬祖海底電纜斷線危機。

曾銘宗指出，國民黨團具體要求蔡政府、行政院，馬祖海底電纜斷訊是嚴重的國安問題，也是重大民生問題，請政府重視面對問題，提出中長期解決方案，確保國家安全，以及當地民眾生活基本權益，請蔡政府趕快處理，不要讓馬祖民眾孤立無援，陷入孤島情況。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長洪申翰、立委劉世芳等人今天在立法院召開輿情回應記者會；對於台灣至馬祖兩條海纜斷纜，鄭運鵬說，這是中國商船、漁船造成的結果，需要國際海纜船才能修復。

鄭運鵬說，中國對台灣進行實質騷擾與威脅，不僅高空有氣球，在海底則是斷海纜，而且從發生的頻率來看，這幾乎是故意的行為，請中國拿出管理能力，民進黨團也要對中國表達嚴正抗議與要求，不要再騷擾台灣。

洪申翰指出，這些年以來中國船隻已對馬祖海域及海岸生態及民生等，造成巨大傷害，從馬祖的角度來看，希望行政部門、中華電信給予的補償方案能更優惠，但大家要知道，這始作俑者是來自中國。

洪申翰說，國民黨副主席夏立言還在中國訪問，如果國民黨在意這個議題，就請夏立言向中國表達嚴正抗議，以及是否商談補償或補救機制。

劉世芳說，海纜被勾斷一次，或許可能是不小心，連續2次就有就有國安疑慮，請國安系統要注意，也提醒中華電信要盡快修復海纜。她也呼籲在野黨，不要在不清楚的狀況下，就先把罪責指向執政黨，忘記肇事者可能來自於中國。（編輯：郭無患）1120216