台灣基進抗議夏立言訪中 成防堵中國擴張破口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣基進黨不滿國民黨副主席夏立言訪中，17日晚間在桃園國際機場外舉行記者會抗議表訴求，黨主席王興煥（前中）表示，台灣需要的是和中國大陸建立敵我意識，國民黨卻一再與台灣共同體為敵。中央社記者葉臻攝 112年2月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園17日電）中國國民黨副主席夏立言8日率團訪問中國大陸，今天晚間返台。台灣基進在桃園機場外召開記者會，抗議夏立言會晤統戰高官，當全世界都在防堵中國擴張時，國民黨卻是破口。

夏立言率團訪問中國大陸，先後與中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力等人會晤；他13日在上海受訪表示，赴陸3項目的都達成，包含關懷在陸台商台生、向陸方反映台灣農漁民心聲，以及和新涉台官員交流認識，相信未來兩岸的交流會更多。

台灣基進不滿夏立言訪中，晚間在桃園國際機場外召開「賣台漚戲出續集，卸世卸眾夏立言」記者會，黨主席王興煥表示，夏立言去年8月就曾訪中，但這次比上次更嚴重，因為見的是王滬寧、宋濤等統戰高官，表示中國對台統戰工作已升級，對世界所傳遞的訊息嚴重性更甚以往。

王興煥說，中國對台灣不會有「交流促進理解」的和平善意，只有全方位統戰，因此台灣社會應迫切對中國建立敵我意識，不能將國民黨訪中當作無害的例行事務；中國大陸威脅要併吞台灣，但國民黨卻一再通敵，而且訪陸談了什麼內容，毫無透明度可言。

王興煥也說，台灣需要的是和中國大陸建立敵我意識，國民黨卻一再與台灣共同體為敵，國際社會對抗中國大陸擴張已轉趨強硬、都在防堵中國擴張，國民黨卻是世界圍堵中國擴張的破口，不但與台灣為敵，也與全世界為敵。

王興煥強調，台灣一再受國民黨牽扯，會削弱內部團結與國際社會挺台信心；一旦讓國民黨取得中央執政權，也會讓台灣成為世界孤兒，「國民黨不倒，台灣不能保」。（編輯：方沛清）1120217