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夏立言：訪中收穫很正面 目標都有達成

2023/2/18 00:30
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（中央社記者葉臻桃園17日電）中國國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸，被台灣基進抗議是通敵賣台。夏立言今天返台時表示，收穫很正面、目標都有達到，是很成功的訪問，對未來交流是好事，沒有賣台的問題。

夏立言8日率團訪問中國大陸，先後與中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力等人會晤。台灣基進不滿夏立言訪中，晚間在桃園國際機場外召開記者會，抗議訪中是通敵、賣台行為。

夏立言晚間11時許搭機返抵桃園機場，接受媒體聯訪時表示，這趟訪問的收穫很正面，設定的目標都達到，包含關懷在大陸的台商、一起座談，向陸方反映台灣農漁民心聲、得到正面回應，以及和新涉台官員交流認識，對未來交流是好事。

針對台灣基進抗議行為，夏立言說，有沒有賣台大家都看得很清楚，他們去的目的就是關心台商，見了很多人交換意見，幫助很多台灣的農漁民表達心聲，也帶了請願的資料過去，這幾天大家看到了中國的回應。

夏立言說，他見了國台辦新的負責人、建立交流，是很成功的訪問，沒有賣台的問題，「有沒有賣台、對台灣是不是做好事，不是由他們（台灣基進）說了算，是由台灣的人民來說」。

夏立言表示，大家都強調交流重要，他們做的其實就是現在不管是政府、民間、甚至美國人都說應該做的事情。（編輯：徐睿承）1120218

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