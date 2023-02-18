評夏立言訪中 羅致政：時機可疑 恐有選舉考量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨立委羅致政（左）18日表示，國民黨副主席夏立言在美中關係演變之際執意訪問中國，除時機不宜、動機可疑、成果可議外，黨內還可能有總統初選的考量。中央社記者唐佩君攝 112年2月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐佩君台北18日電）民進黨立委羅致政今天表示，國民黨副主席夏立言在美中關係演變之際執意訪中，恐為中國解套、背書，除時機不宜、動機可疑、成果可議，國民黨高層還可能有黨內總統初選的考量。

中華亞太菁英交流協會今天舉辦「和中？親中？夏立言訪中總體檢」座談會，針對夏立言訪中進行總體檢。

羅致政會中表示，夏立言此行訪中是「時機不宜、動機可疑、成果可議」；觀察國民黨原設想在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月初訪中之後緊接前往，如此一來符合中美和解趨勢。

羅致政說，結果「氣球事件」導致布林肯訪中踩煞車，在美中關係演變之際國民黨仍堅決訪中，這與去年中共對台發動軍演時訪中的時機一樣不宜，幫中共找下台階，恐為國民黨替中國解套、背書。

他表示，國民黨主席朱立倫派夏立言訪中動機之一，恐是要為朱立倫創造在中共20大之後與對岸有溝通的管道，搶下國民黨內頭香，中共也配合，國民黨可能認為與中共有溝通對話有助於2024選舉，基於黨內初選考量，不能延到四、五月初選，所以急著此時趕快定於一尊。

此外，夏立言17日返台時表示，收穫很正面、目標都有達到，但羅致政認為檢驗成果不能只看談了什麼，沒有說什麼才是關鍵，而國民黨在中共面前沒有說出「中華民國」、「對台威脅」及「民主自由」。

同場參與座談的台灣智庫諮詢委員董立文表示，國民黨這次會面似乎隱藏關鍵議題，讓人覺得有私人溝通，質疑是不是擁抱統一才換到與中共中央政治局常委王滬寧見面？是否是朱立倫想選總統的起手式？這是莫大的疑問。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝認為，兩岸問題的癥結點是對岸否定中華民國，但夏立言訪中未提中華民國，中共只想以「黨對黨」模式交流，逾越政府體制，這樣的交流不對等、不穩定。

師範大學東亞學系教授范世平表示，夏立言去年訪中沒見到國台辦主任層級官員，但去年九合一選舉之後中共當局態度改變，因此夏立言此行見到王滬寧，顯示中共重回對國黨寄予厚望道路，這是很明顯的轉變，未來是否會邀請更多台灣政商人士到北京，值得觀察。（編輯：周慧盈）1120218