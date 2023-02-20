夏立言：選舉是台灣內部事務 沒必要跟陸方討論

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（中央社記者王承中台北20日電）國民黨副主席夏立言今天表示，2024大選是台灣內部的事情，他認為完全沒有必要跟陸方討論，此次赴陸參訪，完全沒有跟陸方談到選舉的事情。他在與陸方高層會面中，也都有就當前兩岸緊張情勢，向陸方表達台灣人民的心聲。

國民黨副主席夏立言8日率團訪問中國大陸，先後與中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤等人會晤，並前往北京、南京、上海、武漢、重慶及成都等重要城市，與當地的台商台胞座談，夏立言一行人於18日晚間搭機返抵台灣。

夏立言今天與國民黨大陸部主任林祖嘉、國家政策基金會內政及法制組召集人高思博、國家政策基金會資深顧問趙春山等人，在國民黨中央黨部召開「國民黨訪陸民生關懷交流對話之旅成果報告」 記者會。

對於外界質疑此行與國民黨布局2024總統大選有關，夏立言表示，針對2024總統大選國民黨的人選，黨主席朱立倫講得非常清楚，大家必須無私無我，選出最能贏的候選人，這是國民黨的立場，所以這次訪陸行程中，完全沒有跟陸方談到選舉的事情。

夏立言說，總統選舉是台灣內部的事情，完全沒有必要跟對方討論。趙春山則表示，雖然陸方一定也想知道台灣總統大選的訊息，但也知道這不是訪團的任務，所以陸方也並未多提。

夏立言表示，此行達成包括關心在陸台灣民眾、反映台灣基層民意、和大陸涉台人士交流等3大主要目標，不僅改善兩岸的交流互動氛圍，有效和緩目前的緊張關係，也增進台灣民生經濟福祉，促進相關問題的後續處理進度，並強化兩岸交流對話溝通，維繫兩岸和平穩定發展繁榮。

媒體詢問，是否在與王滬寧、宋濤會面時當面表達台灣民眾不希望陸方持續對台軍事威脅？夏立言指出，訪團在好幾個場合，包括與陸方高層的會面中，都有表達台灣人民的心聲，自己絕對有就當前兩岸緊張情勢，向陸方表達過台灣民眾的心裡非常不安，該表達的立場都有充分表達。

夏立言表示，這次訪團訪陸受到重視，是大家都不想要有戰爭，他個人的感覺是陸方高度重視兩岸和平發展及兩岸人民福祉。國民黨也關心國際局勢發展，但愈是在困難及危險時，就愈需要溝通對話，這是國民黨的信念，美國也一再強調兩岸要有好的溝通交流的管道。

夏立言指出，國民黨赴陸進行溝通，雖然無法解決所有的問題，但可以讓陸方認識到台灣人民的訴求，也看到陸方後續有相關具體的做法，這是國民黨自去年訪陸以來一貫的立場，國民黨訪陸就是去對話交流，關懷民生經濟。國際環境再險惡，國民黨追求和平安定的決心不會改變。

趙春山指出，此行對岸採高規格接待，也對夏立言能在此時訪陸表達欽佩，顯示對岸期待國民黨能在台灣內部，對於維持兩岸和平起到最大的作用。而此行對國民黨來講也有很大作用，不僅可在未來大選中針對大陸政策增加最新訊息，也可凝聚黨內共識，建立論述，團結內部，進而爭取勝選。

趙春山表示，由於國民黨是在野黨，也要將這次訪陸的心得，提供訊息給政府，作為未來制訂政策的參考，這是民主政治中在野黨的責任。但國民黨不是執政黨，無法解決問題，只有得到執政權力後，才能落實此行跟對岸建立的共識。（編輯：翟思嘉）1120220