綠質疑夏立言訪中未提一中各表 藍反批抹黑、眼紅

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（中央社記者葉素萍、王承中台北20日電）民進黨發言人黃彩玲今天表示，國民黨訪中不提一中各表，國民黨在中共當局預設特定的「政治基礎」下的交流互動，無視中共持續侵害台灣主權與威脅台灣安全，是背離台灣民意，並持續向中國以及國際社會釋放錯誤的訊息。

國民黨副發言人呂謦煒表示，民進黨政府在兩岸關係上說一套做一套，總統蔡英文和陸委會主委邱太三口口聲聲要對話，實際上卻是對真正實踐交流對話的在野黨百般抹紅、抹黑，難道真的是「眼紅」。

國民黨副主席夏立言8日率團訪問中國大陸，先後與中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤等人會晤；夏立言今天在國民黨召開「國民黨訪陸民生關懷交流對話之旅成果報告」 記者會。

黃彩玲透過新聞稿指出，王滬寧與夏立言會面時表示，將全面貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，等於告訴國民黨「九二共識」就是一中，夏立言曾擔任馬政府的陸委會主委，不僅毫無表示，還在今天的記者會說當時他腦海中「九二共識」就是「一中各表」，根本不用多言。

她說，中國已明確定義「九二共識」，也明白講出，夏立言卻不敢勇敢說出國民黨對「九二共識」的定義，只迎回這4個字，聲稱是國共兩黨的共識，這是把台灣主權以空白支票的形式，雙手奉上給中國，這對捍衛國家主權的台灣人民情何以堪。

黃彩玲強調，北京當局所定義的「九二共識」政治基礎，這裡面並無中華民國的生存空間，沒有2300萬台灣人民的主權。國民黨此次訪中接受中共高規格接待，配合其統戰框架，完全沒有發聲保衛中華民國台灣的主權，背離台灣主流民意的期待。

呂謦煒透過新聞稿表示，夏立言此行依法報備，行程也都即時發布訊息，一切透明公開，並和在陸台商台胞台生座談，將民瘼、需求務實反映給大陸當局，獲得大陸當局善意回應；而且國民黨不只出訪大陸，更同時進行與美國和日本的訪問，彰顯國民黨以行動實踐「親美友日和陸」務實穩健的對外策略，這正是民進黨所做不到的「藍能綠不能」。

呂謦煒說，國民黨執政時期對區域各方都能維持官方聯繫互動，即使在野也和區域各方廣結善緣，反觀民進黨無力維持兩岸官方往來，甚至連民間往來都要阻礙，就像椅子缺了一角，導致區域情勢的不穩定，讓台灣陷入戰爭風險，最後受到傷害的還是台灣民眾。（編輯：蘇志宗）1120220