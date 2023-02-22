總統立委提名傳言不斷 朱立倫：不許謠言影響團結

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨近日在總統、立委的提名方式上傳言不斷，黨主席朱立倫今天說，現在大家正為南投立委補選努力，不容許中間有謠言、是非影響團結；他也引用已故的星雲大師所說的，呼籲大家「不說是非、不聽是非、不傳是非、不怕是非」。

外界關注國民黨2024總統提名人選，以及立委提名辦法，聯合報今天報導，有國民黨高層透露。朱立倫將徵召新北市長侯友宜參選總統；此外，也有媒體報導指出，國民黨擬在立委提名辦法中納「大局條款」，防現任議員轉戰立委。

朱立倫下午在中常會上表示，現在大家正為南投立委補選努力，不容許中間有很多謠言、是非、不是事實的事情，影響團結，影響全黨共同的目標；希望大家不要躁進，國民黨也不會拖，有關2024選舉，就是一步一腳印 ，讓黨籍縣市長、民代好好為民眾爭取福利，好好為大家做事情，讓民眾感受到國民黨拚好日子的決心。

朱立倫指出，同時走對的路，也包括在對美關係、對日關係、對陸關係等，親美友日和陸都一步一腳印在做；他也要引用星雲大師生前提到的一段話，就是「不說是非、不聽是非、不傳是非、不怕是非」，這個是非就是謠言、不是事實的事，希望大家同心協力，此時放下小我、自我，以黨、國、全民為念，共同努力。

對於國民黨副主席夏立言結束訪問中國大陸行程返台，朱立倫則說，夏立言這一行非常辛苦，跑了3個直轄市、3個省，與許多台胞、台生、台商接觸，也為農漁民弱勢產業、中小企業解決問題，這就是不怕民進黨抹黑、抹紅，不怕民進黨惡意攻擊，更不怕民進黨每天製造問題，全心全力為民眾解決問題。

朱立倫也說，國民黨新就任的縣市長，也提出具體政策，像是台北市長蔣萬安的幼兒政策，是真正在幫下一代解決幼兒教育問題；桃園市長張善政提出完整解決代理教師年薪問題，讓代理教師能安心為下一代努力；以及北北基桃4位市長，全心全意推動交通月票，這都是具體為民眾解決問題。

朱立倫表示，國民黨希望大家實實在在做事情，每天拚政治、搞選舉，絕對不是這些地方首長，也不是中央最重要目標， 他希望現在一切以民生為最優先，各縣市長實實在在為民眾過好日子打拚。（編輯：翟思嘉）1120222