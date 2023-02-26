更多編輯台推薦新聞：
零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀
科技

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
漫畫呆伯特作者涉種族仇恨「白人應遠離黑人」 遭多家美媒停刊
首頁 / 兩岸
夏立言訪中
新聞專題
夏立言訪中1/127
首頁 / 兩岸

人民日報：兩岸交流合作符合民意不可阻擋

2023/2/26 09:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中國大陸官媒人民日報今天刊文說，兩岸交流逐漸熱絡，隨著大陸疫情防控進入新階段，早日恢復兩岸之間的線下交流，實現兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化，符合兩岸民意。

人民日報這篇名為「兩岸交流合作大勢不可阻擋」的評論文章列舉，中國國民黨副主席夏立言、台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成、台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤等赴陸訪問，與大陸國台辦及有關部門、地方溝通對話，反映出兩岸民眾的心聲是要和平發展和交流合作。

文章列出大陸方面相關推動交流的行動包括：推動「小三通」全面復航；對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新註冊信息；促請台灣方面恢復兩岸直航航點；批准新設立9個海峽兩岸交流基地等。

與此同時，文章批評「民進黨當局罔顧民意」，繼續將金、馬地區以外的民眾排除在「小三通」專案之外；「粗暴拒絕大陸吊唁星雲法師代表團赴台」；還稱台灣方面利用土耳其地震，「打著救援的幌子在國際上作秀」，充滿了政治算計。

文章宣稱「兩岸開啟交流30多年的歷史和事實證明，兩岸交流合作的大勢不可擋，同胞走近走親的意願不可違」。

不過，這篇文章不提大陸官方在2019年主動切斷大陸民眾赴台自由行，以及2020年4月起，大陸教育部暫停當地各層級畢業生赴台升讀。

陸委會副主委李麗珍23日在例行記者會上表示，COVID-19疫情後兩岸交流會逐漸地恢復，兩岸交流本意是增進彼此理解、良性互動，不該設置損害台灣主權、矮化台灣的政治前提才交流，也不希望企圖藉由交流對台威嚇、或是施壓、進行統戰和分化。（編輯：張淑伶）1120226

#兩岸
#大陸
#人民日報
夏立言
國台辦有意拉攏？朱立倫：對話交流盼綠不必扣帽子總統立委提名傳言不斷 朱立倫：不許謠言影響團結
李麗珍
兩岸直航點恢復 陸委會：航空旅遊業準備需評估台馬海纜中斷 陸委會：目前沒證據證明中共所為
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
總統立委提名傳言不斷 朱立倫：不許謠言影響團結