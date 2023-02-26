人民日報：兩岸交流合作符合民意不可阻擋

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（中央社台北26日電）中國大陸官媒人民日報今天刊文說，兩岸交流逐漸熱絡，隨著大陸疫情防控進入新階段，早日恢復兩岸之間的線下交流，實現兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化，符合兩岸民意。

人民日報這篇名為「兩岸交流合作大勢不可阻擋」的評論文章列舉，中國國民黨副主席夏立言、台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成、台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤等赴陸訪問，與大陸國台辦及有關部門、地方溝通對話，反映出兩岸民眾的心聲是要和平發展和交流合作。

文章列出大陸方面相關推動交流的行動包括：推動「小三通」全面復航；對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新註冊信息；促請台灣方面恢復兩岸直航航點；批准新設立9個海峽兩岸交流基地等。

與此同時，文章批評「民進黨當局罔顧民意」，繼續將金、馬地區以外的民眾排除在「小三通」專案之外；「粗暴拒絕大陸吊唁星雲法師代表團赴台」；還稱台灣方面利用土耳其地震，「打著救援的幌子在國際上作秀」，充滿了政治算計。

文章宣稱「兩岸開啟交流30多年的歷史和事實證明，兩岸交流合作的大勢不可擋，同胞走近走親的意願不可違」。

不過，這篇文章不提大陸官方在2019年主動切斷大陸民眾赴台自由行，以及2020年4月起，大陸教育部暫停當地各層級畢業生赴台升讀。

陸委會副主委李麗珍23日在例行記者會上表示，COVID-19疫情後兩岸交流會逐漸地恢復，兩岸交流本意是增進彼此理解、良性互動，不該設置損害台灣主權、矮化台灣的政治前提才交流，也不希望企圖藉由交流對台威嚇、或是施壓、進行統戰和分化。（編輯：張淑伶）1120226