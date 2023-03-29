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柯志恩夏立言接續訪美 否認為總統候選人探路

2023/3/29 16:42
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（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨智庫執行長柯志恩、副主席夏立言將陸續赴美訪問，外界解讀在為藍營總統候選人探路，但2人今天皆否認此說法，柯志恩說，國民黨智庫一直都跟美國智庫有來往，這次只是正常面對面交流。

國民黨主席朱立倫今天下午在中常會上表示，國民黨有出訪計畫，柯志恩明天訪美，與美方的友人、智庫交流，也會拜訪僑界；夏立言也將在4月到美國主持駐美總支部的年度大會，將拜會美方朋友、僑界朋友，國民黨不斷努力，希望為2024大選的總統、立委候選人，建立更好的國際連結與基礎。

國民黨陸續派員訪美，也被解讀在為未來的總統候選人探路，柯志恩在受訪時則說，她不做這樣的聯想，智庫本來就會跟國外的智庫有許多互動連結，會透過視訊互動，剛好4月學校放春假，因此可與美國智庫面對面溝通，這是很稀鬆平常的事。

是否在幫未來的總統候選人探路，夏立言也說，絕對沒有，他要去參加的就是內部會議，不知道朱立倫為何提出來，整個行程在美國舊金山也僅大概3天，沒有安排美國官員會面，舊金山那邊也沒有什麼官員。（編輯：黃國倫）1120329

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