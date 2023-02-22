兩岸如何花開？ 國台辦：放棄台獨回到九二共識

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（中央社記者呂佳蓉北京22日電）國民黨副主席夏立言訪陸返台後說，感到兩岸「春暖」氣息，但「花開」還需雙方共同努力。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，放棄台獨、回到「九二共識」，兩岸即可恢復協商。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，朱鳳蓮介紹夏立言訪團赴陸行。

朱鳳蓮表示，這是今年國共兩黨交流往來的一項重要活動，也是在新冠疫情防控進入新階段後，大陸推動恢復、擴大兩岸交流合作的具體實踐。

她說，中共中央政治局常委王滬寧與國台辦主任宋濤會見夏立言一行時，雙方重申堅持「九二共識」、反對台獨這一國共兩黨互信和交往的共同政治基礎，就當前台海形勢及攸關台灣民眾利益福祉的相關議題對話溝通、交換意見，取得積極成果。

朱鳳蓮指出，願在既有共同政治基礎上，與中國國民黨加強高層往來，鞏固增進政治互信，保持良性互動，順應兩岸同胞願望，深化包括青年在內的各層級、各領域交流合作，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。

媒體進一步詢問，夏立言一行稱訪問大陸後感受到兩岸關係「春暖」的氣息，但也提及「花開」需兩岸雙方共同努力，若要「花開」，兩岸需要創造甚麼條件？

朱鳳蓮則重申，願意在一個中國原則和「九二共識」的基礎上，與台灣各界有識之士開展交流對話，共同推動兩岸關係和平發展。

她接著說，只要「民進黨當局」放棄「台獨分裂」立場，回到「九二共識」的政治基礎，兩岸協商談判即可恢復。只要民進黨當局以兩岸同胞福祉為依歸，儘快取消阻礙兩岸往來的各種人為限制，兩岸同胞就能常往來，多交流。

記者再詢問，夏立言說，一中各表是「九二共識」的基本精神，國共對於「九二共識」的看法是否有落差？

朱鳳蓮則回應，1992年海協會與台灣海基會達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，也就是「九二共識」，核心意涵是海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一。

朱鳳蓮表示，中國共產黨與中國國民黨多年來，在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，推進兩黨關係發展，推動兩岸關係和平發展，取得豐碩成果。（編輯：曹宇帆）1120222