夏立言訪中 陸委會：不應呼應中共定義的九二共識

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（中央社記者李雅雯台北20日電）國民黨今天對外說明夏立言率團赴陸訪問等情形；陸委會回應，在野黨不應呼應中共當局定義「一中原則、謀求統一、接受一國兩制」的「九二共識」。

國民黨副主席夏立言8日率團訪問中國大陸，先後與中共中央政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤等人會晤，也與當地台商、台胞座談，一行人於18日晚間搭機返台。

夏立言20日表示，這趟訪問達成3大主要目標，包括關心在陸台灣民眾、反映台灣基層民意、和大陸涉台人士交流等，改善兩岸交流互動氛圍，有效和緩目前緊張關係，也增進台灣民生經濟福祉，促進相關問題後續處理進度。

對於這場記者會內容，陸委會重申，政府政策一貫，兩岸交流互動應秉持對等尊嚴、真正促進相互理解，不應片面設置任何政治前提。

陸委會指出，台灣政黨良性競爭、對外團結，與陸方交流應遵循政策規範、充分反映台灣民意對維護主權民主、和平處理兩岸關係的堅持，才能有利雙方良性互動及確實保障台灣人民利益福祉。

陸委會強調，北京方面應以理性平等、相互尊重態度務實處理兩岸事務，在疫後逐步展開的交流往來中，應先排除此前因其政治及人為干預所設置的交流限制與阻礙，放棄對台分化操弄意圖，更不應片面設置損害我主權、矮化台灣的任何政治前提與終局安排。

陸委會表示，特別是中共當局定義「一中原則、謀求統一、接受一國兩制」的「九二共識」，在野黨不應對此政治立場予以呼應，台灣人民也不會接受。

中共官媒新華社10日報導，王滬寧在10日下午4時許會見夏立言，王滬寧在這場會晤上說，國共兩黨要進一步鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，深化政治互信，保持良性互動，加強交流合作。（編輯：邱國強）1120220