夏立言訪陸行程結束 國民黨：堅守平等尊嚴交流原則

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨副主席夏立言昨晚結束訪陸行程，返抵台灣。國民黨指出，夏立言此行堅守平等、尊嚴交流原則，其中維護兩岸過去已經達成的民生協議，以及降低兩岸交流的不便和成本兩項，已經獲得許多在陸台胞和基層農漁民肯定，陸方也積極回應。

夏立言8日率團訪問中國大陸，先後與中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力等人會晤，昨天也會見四川省委書記王曉暉以及與台商台胞座談，一行人於昨天晚間11時搭機返抵桃園機場。

國民黨今天發出新聞稿表示，夏立言一行昨天上午抵達成都，隨即會見四川省委書記王曉暉。王曉暉在會談中表示，過去無論是汶川地震或是其他四川發生的災變，包括國民黨在內的台灣各界都曾給予幫助或慰問，他要對此表達感謝。

夏立言說，四川擁有豐富多樣的地理環境資產，但也必須面對各種自然災害的侵襲，相信多數台灣人對此頗能感同身受，希望雙方能多交流合作。

新聞稿指出，夏立言隨後也與四川當地台商、台胞進行座談，大多數與會者反映的意見皆與前面幾個省市相當近似，主要就是期盼盡快恢復疫情前原有的航班航點。

夏立言在座談時表示，目前兩岸通航受限，不僅傷害兩岸經濟社會疫後復甦的動能，更嚴重影響一般人民正常生活和交通往來的權益。這一路走來已經充分感受到大家對這個議題的關切和急迫性，國民黨會盡最大努力推進此事，督促政府早日履行「恢復兩岸健康有序交流」的承諾。

夏立言指出，在訪陸過程中所反映的「三大訴求和關切」，其中維護兩岸過去已經達成的民生協議，以及降低兩岸交流的不便和成本兩項，已經獲得許多在陸台胞和基層農漁民的肯定，而且陸方也積極回應。更重要的是，此行不僅過程平順，也堅守平等、尊嚴交流的原則，展現出國民黨追求兩岸和平穩定繁榮的努力和成果，相信對緩和當前緊張情勢會有所助益。（編輯：林淑媛）1120218