夏立言會重慶市委書記 期許交流合作

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國民黨副主席夏立言（左）15日會見重慶市委書記袁家軍，夏立言表示，重慶現在有不少台商、台青在此投資或求學。無論從歷史情感、對兩岸關係的重要性，還是台胞生活發展方面，國民黨都高度重視重慶。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 112年2月17日

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨今天表示，副主席夏立言15日會見重慶市委書記袁家軍，表達無論從歷史情感、對兩岸關係的重要性，還是台胞生活發展方面，國民黨都高度重視重慶，相信在這麼好的基礎上，未來雙方的交流合作將會邁向嶄新的階段。

夏立言率團訪問中國大陸，國民黨今天發出新聞稿指出，夏立言一行在15日傍晚抵達重慶，隨即會見袁家軍。袁家軍表示，重慶無論是和國民黨或台灣，都有非常深厚的歷史淵源，目前有大量台商、台胞在重慶發展或工作，對重慶的建設有很大的貢獻，且重慶會帶動整個大西部，發展的空間還很大，未來希望在新能源汽車、電子通訊產業、青年交流等雙方有基礎和潛力的領域深化合作。

夏立言則表示，重慶不僅是抗戰時期的陪都，也是當初兩岸海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的簽署之地，現在又有不少台商、台青在此投資或求學。無論從歷史情感、對兩岸關係的重要性，還是台胞生活發展方面，國民黨都高度重視重慶。相信在這麼好的基礎上，未來雙方的交流合作將會邁向一個嶄新的階段，為兩地人民創造更多福祉。

國民黨表示，夏立言一行於16日上午與當地台生、台商、台胞代表座談，下午則前往重慶市抗戰遺址博物館參訪。在與重慶當地台胞座談時，與會者一致表示，最大的心聲就是盡快恢復原有的航班航點，以利兩岸人員往來和交流。

夏立言對此表示，這一趟走下來確實感受到大家的需求，也凸顯這個問題的急迫性。未來國民黨會持續關注這個議題，力求儘速恢復開放。

此外，夏立言在參訪重慶市抗戰遺址博物館後表示，對於當年重慶軍民在故總統蔣中正領導下堅苦卓絕、堅持奮戰的「重慶精神」由衷感佩，這是國民黨寶貴的歷史和精神資產。所以就在這次訪陸行即將結束時，以此自勉，只要堅定信念，終能克服一切艱難險阻，完成增進台灣民眾福祉、促進兩岸關係和平的目標。

夏立言強調，在參訪過程中可以深切體會到戰爭之殘酷、抗戰之不易，以及和平之重要。與此同時，也看到盟國之間不分國籍膚色相互協調合作、國民之間不分地域立場彼此團結互助的可貴。他也想藉此呼籲，無論是太平洋兩岸還是海峽兩岸，都應該珍視這段情誼。

夏立言一行完成在重慶的行程之後，今天上午乘高鐵前往成都，並在結束參訪及座談行程後，於晚間搭機返回台北。（編輯：翟思嘉）1120217