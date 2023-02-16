中國大陸涉台系統新人新政 學者：力推大交流

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（中央社記者呂佳蓉北京16日電）中共中央政治局常委王滬寧與中國大陸新任國台辦主任宋濤走馬上任後，新人新政，學者包承柯分析指出，大陸在兩岸關係上力推「大交流」。

兩岸展開後疫情時代的交流，中共未來一屆的對台工作領導小組的重要成員王滬寧與宋濤近來動作頻頻。

中共中央政治局常委王滬寧預計在今年兩會期間接任全國政協主席，依照以往慣例將接對台工作領導小組副組長，負責對台政策與台灣各階層各黨派的統戰工作。

王滬寧在去年12月開始已出現在全國台聯與台盟的會議上，代表已開始接棒對台工作。今年2月，王滬寧會見這次到訪的國民黨副主席夏立言訪團，更是對外昭示，他正式接管對台工作；而夏立言也成為中共20大後，王滬寧首次會面的「台灣客人」。

被稱為是「三朝國師」的王滬寧，在上海復旦大學任教時曾到訪台灣做交流，到訪過台大、政大、清華，也認識台灣學者。據指出，王滬寧重視兩岸學術交流，並且在夏立言訪團來時，多次向宋濤表示，台灣農漁民的要求一定要落實，不能通案解決也要專案處理。

有一說王滬寧擺在全國政協主席的位子，將首先建構統戰理論，加強統戰工作與論述，有一部分應也會包含對台統戰。

前中聯部部長宋濤在去年12月底接任國台辦主任後，隨即走訪各地，與多名台灣的政治人物、台商交流，包含會見金門縣長陳福海、立委陳玉珍、前國民黨前主席洪秀柱、夏立言訪團等，以及召開台商座談會。

有台商指出，宋濤上任不久後就積極與台商座談，座談會上自身發言不多，但是傾聽台商發言。雖然僅單單上任幾個月，不敢說他全盤了解政策，但認為宋濤性格海派、接地氣且務實。

上海東亞研究所助理所長包承柯受訪表示，兩岸關係緊張不是大家期待的事情。重要的拐點出現在「去年九合一選舉的結果顯示『抗中保台』的牌失效」。

包承柯表示，大陸順應形勢的轉變，中共20大當中強調一系列對台政策，在布置對台工作的人事上也做出調整。對於宋濤的積極走訪台商，仍是中共中央拍板經過深思熟慮探討的結果。

包承柯指出，大陸的對台政策的主要方向仍是希望通過和平手段解決彼此間的分歧。這是最佳途徑，也需要創造環境，因此產生較大幅度的效應，大陸方面正實踐民間的大交流，但同時，其反對台獨的立場堅定不移。

大陸近期在兩岸關係上接連出招，試圖實踐中共總書記習近平在年農曆年的春節團拜會上所宣稱的「把握兩岸關係主動權」。（編輯：張淑伶）1120216