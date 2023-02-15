分析：馬泰憂被北京掐住 冷對菲越榴槤熱銷中國

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（中央社台北15日電）菲律賓與越南榴槤熱銷中國，但學者分析，同屬東南亞地區的國家馬來西亞與泰國卻淡然處之，因馬泰兩國明白，過度依賴中國市場若受限於政治爭議而被北京掐住，勢必危及國內的整體產業。

香港南華早報今天報導，以往相當長一段時間，北京只准允泰國的新鮮榴槤進口至成長飛速的中國市場，因此泰國獨蒙其利。

於此同時，從馬來西亞出口的冷凍榴槤，則是在中國的高端客群之中，佔有一席之地。

但這壟斷局面已全然瓦解，因2022年9月北京同意來自越南51個果園栽植的榴槤，以及25家榴槤包裝廠的產品可輸銷中國。

此外，今年1月初菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）訪中期間簽訂雙邊協議，更是首度打開菲國榴槤輸銷中國的大門。

像是位於菲律賓首都馬尼拉（Manila）東南方逾900公里處的納卯市（Davao）被譽為「菲國榴槤之都」，當地榴槤產量占全國近8成，因大宗的收成都被中國進口商下訂，如今即使納卯市當地的榴槤供貨也陷入短缺。

專家指出，由於越來越多中國民眾喜愛號稱水果之王榴槤的風味，又因美中關係緊張之際，北京亟欲加強和東南亞國協（ASEAN）的關係，2022年起中國藉由開放市場引進更多國的榴槤，此舉被稱為「榴槤外交」。

但當越南和菲律賓果農與業者因北京開放市場而狂數鈔票之際，利潤難獨占的馬泰兩國可說陷入隱憂。

馬來西亞戰略及國際研究院（Institute of Strategic and International Studies）經貿研究員巴哈里（Haris Shaiful Bahari）說，因菲國榴槤獲准銷中，馬國確實面臨市場比重被壓縮的風險。

新加坡南洋理工大學國際關係學院副教授李明江則說，東南亞與中國的經貿關係緊密，而榴槤在雙邊經貿往來的佔比微乎其微，但榴槤外交可望產生若干政治影響力，因緊密的經貿交流更彰顯外交關係穩定的重要性。

不過也有專家指出，對於馬泰這兩個長久以來經營中國市場的國家而言，論及較不容易受到政治影響這方面，他們是占上風的。

菲律賓外交服務研究所（Foreign Service Institute）前資深分析師Andrea Chloe Wong說，菲律賓的榴槤可能在雙邊關係中被賦予政治意涵，而被中國當作籌碼，何況以往中國曾因政治細故而禁止菲國香蕉進口。

2012年中菲兩國因黃岩島（Scarborough Shoal）主權糾紛導致雙邊關係緊張攀升至高點，當時北京即片面宣稱發現粉介殼蟲，於是對菲國香蕉的進口予以嚴格把關。

北京大學外國語學院東南亞系助理教授謝侃侃也說，有鑑於菲越與中國都涉入南海主權爭議，若北京決定藉由經貿懲罰這兩國，菲越可能難以招架。

謝侃侃表示：「事實上，過度仰賴單一市場將導致整個產業變得非常脆弱，所以他們不免擔憂，若中國不滿且突然榴槤進口喊卡，（菲律賓人）將如何處置榴槤？只好放到爛掉，馬泰沒這層顧慮，因這兩國跟中國並未糾結於這方面的爭端」。

廣東省的鍾姓進口商則說，儘管近年榴槤在中國大受歡迎，但絕非是一般民眾的必需品，如同澳洲的龍蝦，以往在中國可是婚宴及各類型大宴小酌的必備佳餚。

他說，2020年底因兩國之間的政治緊張，北京雖未正式宣布，卻阻撓澳洲龍蝦進口，其他受牽連的商品銅、煤與紅酒等。

報導說，即使澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）上週告訴澳洲廣播公司（ABC），北京並未回絕最近一批澳洲龍蝦業者銷往中國的申請，意味著雙邊關係解凍，但北京的禁令還未正式解除。

對照菲澳兩國，中國海關總署去年底以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品，不僅如此，光是去年與前年，中國已數次禁止台灣農產品輸中，品項包含鳳梨、蓮霧、釋迦、柑橘類水果和石斑魚等。

中國國民黨副主席夏立言近期訪陸，中國大陸國台辦發聲明稱，願與台灣共同努力恢復台灣農漁產品銷中。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，中國大陸願意協助樂觀其成，但「以商圍政」只會引起民眾反感，希望兩岸正常往來就好。（編輯：曹宇帆/邱國強）1120215