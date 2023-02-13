夏立言會上海市委書記 盼台灣軟實力化解兩岸分歧

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（中央社記者王承中台北13日電）國民黨副主席夏立言12日會見上海市委書記陳吉寧。夏立言說，兩岸文化相近，台灣應充分發揮文化軟實力，讓更多上海市民和大陸民眾認識台灣的美好，有助於兩岸共同跨越分歧。

國民黨副主席夏立言8日率團前往中國大陸參訪，展開「交流對話、關懷民生」之行。國民黨今天發布新聞稿指出，夏立言一行12日傍晚抵達上海，隨即會見上海市委書記陳吉寧，雙方在加強兩岸交流合作方面有高度交集，特別是對於推動文化和青年交流尤其有共識。

國民黨指出，陳吉寧在談話時表示，台灣在文化藝術領域創作上的成就，對許多上海市民具有高度吸引力，希望能夠有更多的文藝交流活動。夏立言則表示，兩岸有文化相近優勢，台灣應充分發揮文化軟實力，讓更多上海市民和大陸民眾認識台灣的美好，也有助於兩岸共同跨越分歧。

國民黨指出，夏立言今天上午出席在上海舉辦的兩岸青年企業家交流活動並致詞，活動結束後與上海的台商、台胞進行座談。

國民黨表示，夏立言在致詞時指出，近年來陸續出現一些不利於兩岸交流的因素，的確對兩岸既有的經貿合作形成挑戰。不過，希望兩岸經濟持續繁榮、促進兩岸人民共同利益的力量依然居於主導且強韌。

夏立言表示，希望與會的青年企業家能承擔更大責任、扮演更重要的角色，國民黨也會堅定支持兩岸青年交流，保障兩岸人民從事合法正當交流的權益，確保這股力量能夠持續不墜。

國民黨指出，夏立言與在場台胞充分溝通後表示，對於台胞所提供的意見會認真研究，將來作為國民黨推動兩岸政策的參考。國民黨亦會一如既往的堅持立場，維護兩岸和平穩定、促進兩岸繁榮發展，為增進台灣民眾的生活福祉而持續努力。

國民黨表示，夏立言一行在完成上海行程後，已於13日下午搭乘高鐵前往武漢，預計明天上午與當地台商、台胞座談，並進行參訪辛亥革命紀念館等行程。（編輯：翟思嘉）1120213