中山陵謁陵 夏立言：以民為本、實踐三民主義理想

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國民黨副主席夏立言今天赴南京中山陵謁陵，緬懷國父孫中山。他表示，訪陸行固然承受不少壓力，有時也備感艱辛。只要堅持以民為本信念並堅定不移的前進，終究會有成果豐碩的一天。（國民黨提供）中央社記者王承中傳真 112年2月12日

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（中央社記者王承中台北12日電）國民黨副主席夏立言今天赴南京中山陵謁陵，緬懷國父孫中山。夏立言指出，國民黨無論在大陸時期還是在台灣，都致力實踐孫中山的三民主義建國理想；他兩次訪陸行承受不少壓力，但只要堅持以民為本信念，終究會有峰迴路轉、成果豐碩的一天。

國民黨副主席夏立言8日率團訪問中國大陸，日前先後會見中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤，與北京市委書記尹力。

國民黨今天發布新聞稿表示，夏立言一行11日下午抵達南京，參訪收藏大量民國時期史料的南京第二歷史檔案館，其中包括觀看國父孫中山親筆手稿、辛亥革命和抗戰時期的珍貴文件或照片等展品，並於今天上午前往中山陵謁陵。

夏立言指出，歷來祭謁中山陵必須先爬上392個石階，才能向孫中山致敬。這次訪團剛開始攀爬時陰雨綿綿，感到有些辛苦，但當到達陵前一眼向下望去時，只見雨過天青、秀麗風景盡在眼前，心情為之豁然開朗。

夏立言表示，這個心路歷程就像他兩次訪陸行，一開始固然承受不少壓力，過程有時也備感艱辛；但只要堅持以民為本的信念，提出正確的目標並堅定不移的前進，終究會有峰迴路轉、成果豐碩的一天。

他強調，國民黨不忘本，無論是在大陸時期還是在台灣，都致力實踐孫中山的三民主義建國理想，力圖復興民族、建設民生和實現民權，對兩岸的長遠發展都做出卓越貢獻。

國民黨指出，夏立言在謁陵結束後，與江蘇的台商、台青進行座談聆聽建議。夏立言在座談後表示，感謝當地台人對國民黨的支持鼓勵，以及長期對兩岸經濟發展的貢獻；對提供的許多寶貴意見，未來國民黨將在這些基礎上繼續深耕，和大家一起攜手努力、共創嶄新未來。

另外，夏立言11日晚間也會見江蘇省委書記信長星，就未來雙方可能進行的交流合作領域交換意見。夏立言在會見時表示，江蘇地理風俗及生活習慣與台灣相近，從推動兩岸交流角度看，有非常大的合作潛力，對加深彼此的溝通和理解很有幫助，值得未來大力推廣。

國民黨指出，夏立言一行在完成南京行程後，下午搭乘高鐵前往上海，13日上午將出席滬台兩地青年企業家交流活動。（編輯：蘇志宗）1120212