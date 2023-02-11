尹力見夏立言 稱北京將辦首屆兩岸中華文化峰會

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（中央社記者呂佳蓉北京11日電）中共中央政治局委員、北京市委書記尹力昨天會見國民黨副主席夏立言訪團時表示，今年北京將舉辦首屆「兩岸中華文化峰會」，加強文化領域交流，營造兩岸一家親的氛圍。

據北京日報今天報導，尹力對夏立言率團來訪表示歡迎，介紹北京經濟社會發展和推動京台交流合作情況。

在京台交流合作上，尹力提及會堅持舉辦京台科技論壇，聚焦高新技術產業和高端服務業等，不斷加強經濟領域交流合作；開展兩岸青年峰會、高雄—北京特色週等活動。

他也稱，「希望夏立言和各位朋友一道，堅持『九二共識』，共同推動兩岸交流對話，為增進兩岸同胞福祉、促進兩岸關係和平發展發揮更加積極的作用」。北京將不斷拓展與台灣在教育、科技、產業、文化等領域的交流合作。

報導稱，夏立言表示，兩岸同屬中華民族，有共同的文化和淵源，將在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，進一步增進兩岸人民權益福祉、推動兩岸關係和平發展。京台合作空間廣闊，願與北京市在經貿、科技、文化等領域溝通並加強合作，拉近兩岸民眾心理距離。

據指出，尹力與夏立言訪團10日在北京飯店會面。

尹力去年調任北京市委書記前是福建省委書記，對涉台事務十分熟稔，與台商熟悉。

昨天一同參與會面的國家政策基金會資深顧問趙春山表示，尹力在俄國念醫學，又曾在美國哈佛大學當過訪問學者；他與尹力交談時曾用俄語和英語，見面氛圍融洽。（編輯：楊昇儒）1120211