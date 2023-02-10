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會王滬寧 夏立言：兩岸續對話沒有困難不能化解

2023/2/10 21:50（2/10 22:31 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨副主席夏立言今天與中共中央政治局常委王滬寧會面時，提及黨主席朱立倫提出的溝通交流等「2D戰略主張」，強調國共交流的合作成果是寶貴政治資產，只要持續交流對話，把維繫台海和平當成重要目標，相信沒有什麼困難是不能化解的。

夏立言8日率團前往中國大陸參訪，展開「交流對話、關懷民生」之行。國民黨今天晚間發出新聞稿表示，夏立言一行傍晚前往人民大會堂會見王滬寧。

夏立言在會談時，首先肯定自「連胡會」以來到國民黨執政8年期間，包括「馬習會」在內的國共交流與合作成果；並對當前兩岸面臨的各種問題和困難，以及台灣民眾的諸多關切事項如民生經貿議題等，表達國民黨的立場和看法，也提出未來兩岸可加強交流合作的方向和願景，並和王滬寧交流彼此意見。

夏立言表示，就在18年前兩岸同樣面臨緊張情勢時，國民黨順應兩岸民眾對和平的渴望，通過「破冰之旅」化解一觸即發的兩岸危局。此後在國民黨執政時期，兩岸在共同的政治基礎上，舉行數次會談，簽署多項攸關民生福祉的協議，開啟雙方和平穩定、繁榮發展的黃金時代。

夏立言強調，當時雙方不僅定期進行「兩岸事務首長會議」，後來也成功於新加坡舉行「馬習會」，為兩岸領導人面對面平等協商、和平交流樹立典範，更得到國際社會的高度肯定。這不但證明過去8年，國民黨兩岸政策的正確性和重要性，且也是國共兩黨合作下，不可忽視的重大成就。

夏立言認為，這些寶貴的政治資產，值得兩岸共同珍視。從過去的歷史經驗看，無論兩岸關係經歷多少起伏波折，哪怕彼此有再大分歧，但只要能夠繼續交流對話、累積互信，以智慧化解衝突，用包容尋求共識，把維繫台海和平當成重要目標，相信沒有什麼困難是不能化解的。

國民黨表示，維持兩岸關係的和平穩定，促進台灣人民、兩岸人民的生活福祉，一直是國民黨最優先的政策目標，相信這也是當前兩岸從民間到官方的共識。國民黨也將秉持一路走來的智慧和精神，不畏艱難險阻，繼續戮力推動台灣民生福祉，推動兩岸交流、促進兩岸和平，為兩岸的發展和繁榮找到最佳的平衡點。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1120210

#夏立言
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國民黨副主席夏立言10日晚間與中共中央政治局常委王滬寧會面，夏立言在會中對當前兩岸面臨的各種問題，以及台灣民眾關切的事項，表達國民黨的立場和看法。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 112年2月10日
國民黨副主席夏立言10日晚間與中共中央政治局常委王滬寧會面，夏立言在會中對當前兩岸面臨的各種問題，以及台灣民眾關切的事項，表達國民黨的立場和看法。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 112年2月10日
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