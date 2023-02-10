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陸委會回應王滬寧談話 籲不設前提溝通面對問題

2023/2/10 22:09（2/10 22:21 更新）
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國民黨副主席夏立言（左）10日晚間與中共中央政治局常委王滬寧（右）會面。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 112年2月10日
國民黨副主席夏立言（左）10日晚間與中共中央政治局常委王滬寧（右）會面。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 112年2月10日
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（中央社台北10日電）中共政治局常委王滬寧今天在北京會見國民黨副主席夏立言時表示，當務之急是儘早恢復兩岸交流正常化。陸委會今晚回應，呼籲對岸透過不設前提的溝通面對問題，更要放棄對台強制性作為。

針對王滬寧今天的涉台談話，大陸委員會10日晚間發文強調，北京當局持續對台政治、軍事與經濟脅迫，與台灣人民福祉背道而馳，更對區域和平造成危害。陸委會認為「威權專斷擴張」與「民主和平穩定」兩不相容，這是當前世界公認的事實，也是國際社會積極與台灣交往互動的主因。

陸委會指出，兩岸交流互動應基於理性平等、相互尊重，更應進一步尋求務實溝通、相互理解、化解分歧。中共高官須思考建設性、有意義的務實處理之道，而非「將疫後健康交流的契機，操作成台灣人民排拒的政治宣傳與統戰分化工具」。

陸委會重申，中共一黨專制與台灣民主制度存在高度落差，台灣人民對維護國家主權、台海和平及台灣的未來均有一致的主張與堅持、不容其置喙。

陸委會強調，過去以來，北京當局屢對兩岸交流進行政治操作與人為干擾，呼籲對岸真正改變作法，透過不設前提的溝通面對問題，更要放棄對台強制性作為，真正負責任地維護台海和平、增進兩岸人民福祉。

據新華社報導，王滬寧今天會見夏立言一行人時表示，大陸將全面貫徹落實中共20大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，「全面貫徹落實習近平總書記關於推動兩岸和平發展、促進兩岸交流合作的重要指示精神，團結廣大台灣同胞，共創祖國統一、民族復興的歷史偉業」。

王滬寧還稱，「台獨」與和平水火不容、與台胞福祉背道而馳。「沒有誰比我們更重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望」。

他表示，兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是儘早恢復兩岸交流正常化。（編輯：楊昇儒）1120210

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