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夏立言率團訪陸 陸委會：不得協商涉公權力事項

2023/2/8 21:24
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（中央社記者李雅雯台北8日電）國民黨副主席夏立言今天率團訪問中國大陸，陸委會晚間表示，國人從事兩岸交流活動應秉持對等尊嚴，遵循政府政策與相關法律規範，未經授權不得協商涉公權力事項。

夏立言此行將拜會新任國台辦主任宋濤，至於是否會面中共中央政治局常委王滬寧，國民黨發言人林家興下午回應，目前還未確定。

陸委會晚間表示，國人從事兩岸交流活動應秉持對等尊嚴，遵循政府政策與相關法律規範，未經授權不得協商涉公權力事項，且要避免落入統戰分化的可能風險。

陸委會強調，政黨人士赴陸交流更應維護台灣尊嚴與最大利益，向陸方反映台灣主流民意對維護台海和平、民主體制的堅持，反對以武力脅迫台灣接受中共政治框架的負面作為。

陸委會呼籲，北京當局應正視兩岸互不隸屬的事實與台海現狀，透過務實溝通處理兩岸事務，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後逐步循序展開交流往來中，放棄分化操弄、矮化台灣的意圖。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天上午在例行記者會 宣布，夏立言將於10日上午在北京參加「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談會，由海峽兩岸關係研究中心與國民黨國政研究基金會共同主辦。

她說，夏立言也將出席13日上午在上海舉行的兩岸青年企業家交流活動，另將到南京、武漢、重慶、成都等地參訪，「有關會面活動安排，我們會及時對外發布消息」。（編輯：楊昇儒）1120208

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